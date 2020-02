Fire Emblem: Three Houses – Designs of the Grey Wolves in War

Maintenant disponible “Dans la Boca del Lobo”, le DLC de FJe vais emblème: trois maisons inclus dans la carte d’extension. Ainsi, dans cette nouvelle route, nous rejoignons la classe cachée de Loups d’argent, formé par les habitants des Abysses, un endroit où seuls ceux qui ont été rejetés par la surface entrent. De plus, comme révélé, une fois cette histoire terminée, vos personnages pourraient rejoindre notre équipe dans le jeu de base, et comme ils feront également partie de la sdeuxième partie du titre, dans lequel une guerre éclate, ils auront également plus de designs adultes.

Fire Emblem: Thee Houses partage les designs adultes des Silver Wolves

Élèves Ashen Wolves partie 2 / Modèles / conceptions de la phase de guerre! pic.twitter.com/AwDtv6jBXl

– DeathChaos (@ DeathChaos25) 13 février 2020

Yuri, Balthus, Hapi et Constance ce sont les membres des Silver Wolves que nous connaissons dans le DLC Fire Emblem: Three Houses et, une fois ces histoires terminées, ils peuvent nous rejoindre dans le jeu principal. Ainsi, l’utilisateur DeathChaos a téléchargé sur les réseaux sociaux les dessins de ces personnages pendant la deuxième partie du jeu, c’est-à-dire pendant la phase de la guerre, dans laquelle tous les personnages ont un design plus adulte, car il a produit un saut temporaire de 5 ans. Le temps passe pour tout le monde, que cela nous plaise ou non!

Voir aussi

Ainsi, le seul espoir qui existe pour jouer à ce nouveau contenu de Fire Emblem: Three Houses est le temps qu’il faut pour télécharger la dernière mise à jour qui donne accès à l’histoire à ceux qui ont acquis le pass d’extension. Et vous, avez-vous encouragé à étendre le contenu de vos copies ou, au contraire, pensez-vous qu’avec les 4 itinéraires inclus dans le jeu de base, il suffit amplement de profiter de l’histoire du continent de Fódlan et de ses trois nations ?

Source

Connexes