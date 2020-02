Fire Emblem: Three Houses – Détails de la mise à jour 1.2.0

Le DLC de Fire Emblem: Trois maisons maintenant disponible, ce qui signifie qu’une nouvelle mise à jour pour ce titre a été publiée. Ainsi, la nouvelle version 1.2.0 inclut le nouveau contenu payant, mais comprend également du contenu gratuit et quelques changements dans le jeu, et bien que certains détails de ces changements aient été révélés hier, nous avons maintenant accès à la liste complète des tous les changements et toutes les améliorations qui ont été mis en œuvre afin que les joueurs aient accès à la meilleure expérience possible.

Détails de la nouvelle version 1.2.0 de Fire Emblem: Three Houses.

Nouvelles fonctionnalités ajoutées, mais aussi mise à jour de certaines existantes:Nous pouvons sélectionner l’apparence de danseuse ou de danseuse pour Byleth Nous pouvons changer l’apparence des unités dans l’écran de sélection des activités les jours de congé et les jours de missions. Appuyez simplement sur le bouton L sur l’écran de sélection des activités. Nous pouvons changer l’apparence de toutes les unités en même temps. Bernadetta a été ajoutée comme support dans le chapitre Fleur pourpre. Nous pouvons maintenant livrer les objets perdus à Rhea Et nous pouvons aussi prendre le thé avec elle. Cela peut être débloqué après avoir surmonté une mission supplémentaire qui sera disponible à partir de l’épisode 5.

Nouvelles fonctionnalités ajoutées pour les détenteurs de cartes d’extension:Ajout de l’histoire supplémentaire “Dans la Boca del Lobo” Ajout d’un nouveau contenu pour l’histoire principale que nous débloquerons au fur et à mesure que nous avancerons dans l’histoire supplémentaire: Nous pouvons explorer la zone des “Abysses” si nous avons le marchand près des chambres. Nous pouvons recruter les protagonistes de l’histoire supplémentaire. Nous pouvons accéder à de nouvelles missions, activités, classes et conversations, toutes liées aux nouveaux personnages. Nous pouvons sélectionner une nouvelle tenue pour Anna. Nous pouvons voir les noms des chiens et des chats dont nous nous occupons. dans le monastère. Nous pouvons voir une nouvelle statistique en ligne, qui est liée à l’utilisation du sauna par les joueurs.

