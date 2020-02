«Dans la Boca del Lobo» est la nouvelle voie supplémentaire de Fire Emblem: Trois maisons qui arrivera le 13 février dans le cadre du contenu inclus dans le pass d’extension du jeu. Ainsi, depuis qu’il a été pré-présenté, le Great N a partagé des informations à ce sujet dans lesquelles il est plus que clair qu’il y aura de nombreuses différences en termes de jouabilité, et maintenant nous avons reçu plus de détails sur l’une des nouvelles classes qui ils ajouteront cette histoire supplémentaire qui se déroulera sous terre. Attentif aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails du Dark Pegasus Knight!

Fire Emblem: Three Houses présente la classe Dark Pegasus Knight, l’une des 4 nouvelles du DLC «In Boca del Lobo»

ダ ー ク ペ ガ サ ス

漆 黒 の ペ ガ サ ス に 乗 っ た 魔法 騎士。 女性 専 用 兵種。

兵種 ス キ ル 「魔力 、 敵 フ ェ イ ズ 中 に 魔法 、 撃 を 3 る と 敵 発 発 発 ッ 発 発 兵種 兵種 兵種 兵種 兵種 兵種 兵種

FE だ し 、 飛行 ユ ニ ッ ト な の で 弓 に は 注意! #FE 風花雪月 pic.twitter.com/mC4oWC3G4D

– 『フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム』 総 合 (@FireEmblemJP) 10 février 2020

La classe de Dark Pegasus Knight Ce sera l’une des nouveautés de ce Fire Emblem: Three Houses DLC inclus dans le Pass Expansion, et maintenant le compte Twitter officiel dédié à la saga. Ainsi, nous avons été informés que c’est une classe à l’exclusion des unités féminines et que ce sont des magiciens noirs qui chevauchent des pégases noirs. De plus, grâce à leur capacité de “conversion magique”, ils peuvent faire en sorte que les dégâts magiques causés par les ennemis leur confèrent +3 dans toutes les statistiques lors du prochain tour du joueur. Cependant, nous devons faire attention à ce que, comme le reste des classes de vol, ils soient faibles face aux attaques d’archer.

De cette façon, nous ne pouvons qu’attendre un peu plus longtemps, car cette semaine sera disponible lorsque le DLC Fire Emblem: Three Houses sera disponible, ce qui nous permettra d’entrer dans la nouvelle zone connue sous le nom d’Abyss, qui est située sous le monastère de Garreg Mach, et dans lequel vivent ceux qui ont été rejetés par la surface.

