Fire Emblem: Three Houses – Le vrai nom de Claude révélé

Fire Emblem: Trois maisons a reçu en février dernier “In the Wolf’s Mouth”, une nouvelle histoire incluse dans sa passe de saison. Cependant, cette fois, il n’est pas temps de parler du contenu supplémentaire, mais du jeu de base, depuis maintenant, comme l’ont révélé les réalisateurs du jeu Genki Yokota (Nintendo) et Toshiyuki Kusakihara (Intelligent Systems) dans une nouvelle interview accordée sur le portail japonais Dream Nintendo, Claude a un vrai nom et ce surnom n’est qu’un pseudonyme porté par le personnage.

Khalid est le vrai nom de Claude, l’un des protagonistes de Fire Emblem: Three Houses

Kusakihara: Vous l’avez deviné, c’est un faux nom. Le vrai nom de Claude est “Khalid”. Je voulais l’avoir inclus à un moment donné dans le jeu, mais il n’y avait aucune bonne chance, alors maintenant vous savez. Nous avions en fait une scène de milieu de partie où Nader l’appelait “Khalid”, mais nous ne pouvions pas trouver un bon endroit pour le mettre, alors nous l’avons finalement exclu.

Yokota: Oui, je me demandais pourquoi nous avions décidé de l’appeler “Claude”.

Kusakihara: Masahiro Higuchi (producteur de Three Houses) avait également souligné qu’il y avait déjà un Claude dans Généalogie de la guerre sainte, mais le nom allait à l’origine être un pseudonyme, donc je ne m’inquiétais pas de leur correspondance. J’ai toujours voulu révéler son nom tout au long du jeu, mais … Eh bien. Il y a d’autres personnages dans la saga qui partagent également des noms, donc je ne suis pas inquiet. De toute façon, son vrai nom est “Khalid”!

Yokota: Les deux noms sont cool. J’ai l’impression que Claude est le personnage dont l’apparence change le moins après le saut de 5 ans. Sa nouvelle barbe lui donne une touche plus aventureuse. Je me souviens quand j’ai vu pour la première fois sa conception post-saut, et j’ai pensé que cela la rendait plus sombre qu’auparavant. Mais c’est en fait un bon gars.

