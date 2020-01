Il y a quelques jours, il a été révélé que les acheteurs de la carte d’extension de Fire Emblem: Trois maisons aurait accès à partir de 13 février à «Dans la bouche du loup«, Le cinquième parcours du jeu qui sera mis en vedette par la« classe »des Loups Gris, ceux auxquels la surface a rejeté et vivent désormais dans les Abysses. Donc, alors que nous connaissons déjà certains détails de cette nouvelle histoire supplémentaire, Nintendo a maintenant partagé nouveau images de ce que nous pouvons jouer dans ce nouveau contenu (même s’il convient de noter que certains d’entre eux sont extraits de la bande-annonce qui a été partagée à la fin de la présentation de Super Smash Bros.Ultimate dans laquelle Byleth a été révélé comme le cinquième personnage du premier Fighters ‘Pass ).

Fire Emblem: Three Houses – Nouvelles images de «Dans la bouche du loup»

Ce fut par le biais du site officiel japonais de Fire Emblem: Trois maisons que Nintendo a partagé de nouvelles images de la nouvelle route des loups gris. Alors que certaines images ont déjà été vues en mouvement dans la bande-annonce de la révélation, les arts officiels des 4 nouveaux personnages qui peuvent rejoindre notre équipe ont été partagés une fois que nous avons terminé cette histoire supplémentaire.

En outre, dans plusieurs images, nous pouvons également voir comment accéder à ce nouveau DLC: Nous devrons le faire à travers une option du menu du titre du jeu (“Side Story” écrit dans la version japonaise du jeu) et nous aurons la possibilité de le jouer en deux difficultés (normal et difficile) et l’option de choisir également Genre de Byleth.

De cette façon, il suffit d’attendre un peu moins d’un mois pour découvrir ce qui se cache sous le monastère de Garreg Mach, où se situe l’action de Fire Emblem: Three Houses. Et vous, avez-vous déjà complété les 4 autres itinéraires disponibles depuis le lancement du jeu en juillet 2019?

