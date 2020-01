Fire Emblem: Three Houses obtient une quatrième maison dans la prochaine vague de DLC

Comme si l’ajout de Byleth à Super Smash Bros.Ultimate n’était pas suffisant pour plaire aux fans de Fire Emblem, Nintendo a également publié des informations sur Twitter détaillant la prochaine vague de DLC Expansion Pass qui introduit une quatrième maison secrète dans le mélange.

Les loups cendrés sont le dernier clan à rejoindre les trois maisons existantes Fire Emblem: Trois maisons, comme détaillé dans la bande-annonce ci-dessus. «Une maison de nom seulement», comme nous l’indique la bande-annonce, elle semble être composée d’étudiants privés de leurs droits qui ont besoin de conseils. Ils semblent résider dans Abyss, un endroit sous Garreg Mach. “Le monde de la surface nous a tourné le dos, et nous avons fait la même chose en retour”, explique Balthus qui est rejoint par ses compatriotes Wolves Hapi, Constance et Yuri. On ne sait pas si la maison a un chef ou non.

Le DLC Wave Four et son histoire parallèle, Cindered Shadows, seront disponibles le 12 février (le 13 selon la bande-annonce de Nintendo UK) et sont inclus dans le pass d’extension de 24,99 $ / 22,99 $ / 24,99 €. Il n’y a pas encore de mot sur un changement de nom du jeu, mais nous sommes impatients d’en savoir plus sur cette maison souterraine secrète – nous mettrons à jour cela avec plus d’informations au fur et à mesure que nous l’obtiendrons.

Balthus, Hapi, Constance et Yuri des Ashen Wolves.

.