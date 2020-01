Fire Emblem: Three Houses – Présentation d’Alphard

Le 13 février, ceux qui ont acheté la carte d’extension de Fire Emblem: Trois maisons vous pouvez profiter de l’histoire de Loups d’argent, la quatrième maison secrète des étudiants du monastère de Garreg Mach qui habite les profondeurs du sous-sol, dit «L’Abîme». Donc, comme cela s’est produit avec les autres personnages de ce jeu, le compte japonais officiel de Twitter présente une brève description et une courte vidéo de Alphard, qui, contrairement aux personnages précédents, ne fait pas partie de cette quatrième maison, mais est le représentant de l’église de Seiros in the Abyss.

Alphard, représentant de l’église de Seiros dans les Abysses, présenté via le compte Twitter officiel Fire Emblem

Dans les Abysses, zone dans laquelle se situe l’intrigue de “In the Boca del Lobo”, le DLC de Fire Emblem: Trois maisons, nous trouvons toutes sortes d’habitants, et il est normal que l’église de Seiros soit également représentée dans ce «monde souterrain». Ainsi, le compte Twitter japonais officiel de la saga nous a fait découvrir Alphard, un membre de cette église qui est responsable de la surveillance des Abysses. Dans le passé, cette région était en proie à la famine et au crime, mais grâce à elle, c’est maintenant un endroit où règne la paix et l’ordre (relativement). De plus, c’est une personne calme et compatissante, qui a gagné la confiance de dizaines de personnes dans les Abysses, bien qu’elles soient insatisfaites de l’Église. Bien sûr, la maison des Silver Wolves n’existerait pas sans lui, car c’est lui qui a conduit sa création.

De cette façon, il est clair pour nous que tous les nouveaux personnages de ce contenu supplémentaire de Fire Emblem: Three Houses ne font pas partie de la maison des Silver Wolves, mais que tous les habitants des Abysses travaillent ensemble dans ce lieu qu’ils appellent foyer.

