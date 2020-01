Fire Emblem: Three Houses – Présentation de Constance

En février prochain, ceux qui ont acheté le laissez-passer Fire Emblem: Trois maisons vous pouvez profiter de l’histoire de Loups d’argent, la quatrième maison secrète des étudiants du monastère de Garreg Mach qui habite les profondeurs du sous-sol, dit «L’Abîme». Donc, comme cela s’est produit avec les autres personnages de ce jeu, le compte japonais officiel de Twitter présente une brève description et une courte vidéo de Constance, qui est l’un des membres de la maison des Silver Wolves.

Le compte officiel japonais Fire Emblem consacre un message à présenter à Constance

風花雪月 お ー っ ほ っ っ て 笑 笑 う 人 ま 最近 見 か ン ス タ ン ツ と. 風花雪月 FE FE FE pic.twitter.com/RsxpOUeV1s

– 『フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム』 総 合 (@FireEmblemJP) 24 janvier 2020

Dans le DLC “In the Mouth of the Wolf” de Fire Emblem: Trois maisons Nous descendrons dans les profondeurs des Abysses pour devenir professeur d’une quatrième maison secrète de l’Académie des officiers, qui aura quatre personnages totalement nouveaux. Ainsi, le compte Twitter officiel de cette saga nous a fait découvrir Constance, l’un des membres des Silver Wolves qui faisait auparavant partie de la Maison Nuvelle, une famille nomade de l’Empire Adrestria qui a disparu il y a plusieurs années en raison d’un grand conflit. Bien que Constance soit maintenant dans les Abysses, elle n’a pas abandonné le rêve de rendre à la Maison Nuvelle sa splendeur d’antan, elle attend donc toujours le bon moment pour être reconnue du monde entier. De plus, bien qu’il parle toujours d’un ton très poli, il ne peut pas cacher complètement son caractère autoritaire.

De cette façon, et connaissant le deuxième membre des Silver Wolves, nous ne pouvons qu’attendre que le compte Twitter révèle plus de détails sur ces quatre nouveaux personnages qui feront partie de la cinquième intrigue de Fire Emblem: Three Houses .

