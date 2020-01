Fire Emblem: Three Houses – Présentation de Yuri

En février prochain, ceux qui ont acheté le laissez-passer Fire Emblem: Trois maisons vous pouvez profiter de l’histoire de Loups gris, la quatrième maison secrète des étudiants du monastère de Garreg Mach qui habite les profondeurs du sous-sol, dit «L’Abîme». Donc, comme cela s’est produit avec les autres personnages de ce jeu, le compte japonais officiel de Twitter présente une brève description et une courte vidéo de Yuri, qui est le délégué de la maison des Loups d’Argent.

Le compte officiel japonais Fire Emblem consacre un message à présenter à Yuri, l’un des membres des Silver Wolves

FE ち ら こ そ 、 よ ろ し く 頼 ユ ー リ ス と の 会話 で す。 #FE 風花雪月 pic.twitter.com/HASblgTs2a

– 『フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム』 総 @ (@FireEmblemJP) 22 janvier 2020

Il reste moins d’un mois pour profiter de l’histoire de “Dans la bouche du loup”, l’histoire supplémentaire de Fire Emblem: Trois maisons inclus dans votre carte d’extension. Ainsi, le compte Twitter japonais officiel dédié à cette saga de jeux nous a présenté une brève description de Yuri, le chef des Silver Wolves. Il était également l’un des étudiants de l’Académie des officiers, mais il en a été expulsé pour des raisons impérieuses et a décidé de déménager pour vivre dans les Abysses. Bien qu’il montre toujours un certain ressentiment dans ses paroles, nous pouvons également voir en eux qu’il a une forte volonté de protéger les habitants de cette zone située en dessous du monastère de Garreg Mach, situé au centre du continent de Fodlan.

Ainsi, et avec la présentation de Yuri, nous ne pouvons qu’attendre que ce compte Twitter nous présente également les 3 autres nouveaux personnages qui font partie de cette maison dans laquelle se rencontrent ceux qui ont été rejetés par la surface. Et vous, avez-vous déjà acquis le Season Pass ou ne le jugez pas nécessaire et est-ce suffisant avec les quatre parcours déjà inclus dans le jeu de base?

