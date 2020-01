Fire Emblem: Three Houses – Présentation Hapi

Le 13 février, ceux qui ont acheté la carte d’extension de Fire Emblem: Trois maisons vous pouvez profiter de l’histoire de Loups d’argent, la quatrième maison secrète des étudiants du monastère de Garreg Mach qui habite les profondeurs du sous-sol, dit «L’Abîme». Donc, comme cela s’est produit avec les autres personnages de ce jeu, le compte japonais officiel de Twitter présente une brève description et une courte vidéo de Hapi, qui est l’un des membres de la maison des Silver Wolves.

Hapi, nouveau membre des Silver Wolves présenté via le compte Twitter officiel de Fire Emblem

FE 団 に は ど う や ら 、 い ろ と 思 あ と こ ハ ピ と の 会話 で。 FE FE. Pic.twitter.com/U9bodLy9rF

– 『フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム』 総 合 (@FireEmblemJP) 29 janvier 2020

Hapi est le quatrième et dernier membre des Silver Wolves, la maison secrète formée par les habitants des Abysses. Comme ça Hapi C’est une jolie fille pasota qui ne cache pas son apathie, et bien qu’elle montre toujours une attitude désintéressée envers tout le monde, la vérité est qu’elle donne également tout ce qui lutte contre les intrus faisant partie des Silver Wolves. En outre, il est également dit que la raison pour laquelle il vit dans les Abysses est due à sa “constitution” unique.

De plus, avec ce dernier personnage, il a également été révélé que pexplorons les Abysses dans notre départ habituel du jeu une fois que nous avons terminé le premier épisode de “Dans la bouche du loup” (rappelez-vous que l’itinéraire de ce DLC utilise un fichier de sauvegarde complètement différent et que cette histoire est accessible via une option spéciale située dans le menu de démarrage

De cette façon, et connaissant Hapi, nous avons déjà des détails sur chacun des membres de cette nouvelle maison qui fait partie du contenu supplémentaire du pass d’extension Fire Emblem: Three Houses. Et vous, avez-vous l’intention de faire avec ce pass d’extension?

