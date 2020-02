Fire Emblem: Three Houses – Réalisateurs sur certains aspects du jeu

Fire Emblem: Trois maisons a récemment lancé le dernier contenu dédié à sa carte d’extension, qui ajoute l’histoire secondaire “Dans la Boca del Lobo”, mais aussi un grand nombre de nouvelles missions et d’autres contenus pour les principales routes du jeu. Ainsi, Toshiyuki Kusakihara et Genki Yokota, ddirecteurs de cette livraison, ont accordé une nouvelle interview pour le magazine japonais Famitsu dans lequel ils ont parlé de certains aspects tels que la nouvelle difficulté lunaire ou le fait qu’à cette occasion le contenu de la passe d’extension raconte l’histoire de la maison secrète des Loups d’Argent.

Fire Emblem: les directeurs de Three Houses parlent de divers aspects du jeu et du nouveau contenu

Voir aussi

Ils sont surpris que de nombreuses personnes aient surmonté toutes les routes du jeu principal. Ils s’attendaient à ce que les joueurs en surmontent un et comparent les différences avec leurs amis. En raison de l’enquête dans laquelle les joueurs ont indiqué que même la difficulté la plus élevée du jeu était simple, ils ont décidé de créer une nouvelle difficulté à la hauteur des attentes. Bien que certains joueurs puissent se retrouver coincés dans cette nouvelle difficulté, surtout au début de la deuxième partie du jeu, il a été décidé de quitter, car si vous y jouez, vous savez à quoi vous devez vous en tenir. Merci à tous les éléments de la «formation “Qui ont été ajoutés dans Fire Emblem: Trois maisons, même les joueurs qui ne sont pas droitiers dans les jeux de stratégie peuvent y passer sans problème. Fire Emblem Fates Revelation est une” route “qui inclut l’histoire des deux autres” routes “de ces titres, mais avec Three Houses, il a été décidé de ne pas créer ce type de route parce que les joueurs la percevraient comme la” bonne “, et l’intention avec le titre Nintendo Switch est que chaque personne décide par elle-même de l’histoire de Fódlan C’est le canonique pour eux. De plus, cela est dû à Kusakihara, puisque Yokota voulait faire un itinéraire “unificateur”. Au début, l’histoire des Loups Gris était dans le contenu principal du jeu, et ils confessent qu’ils se sont inspirés de la série Sakigake! ! Otokojuku, afin de créer une maison qui ferait craindre à tout le monde en entendant son nom. Quant aux personnages de “Dans la bouche du loup”, Yuri est le héros de ce monde souterrain qu’est les Abysses; alors que Hapi est “une fille avec un problème” qui a une personnalité apathique (bien que son vrai nom complet soit connu, elle n’est pas mentionnée dans l’interview en raison de possibles spoilers). Ils croient que les joueurs s’amuseront à jouer cette nouvelle histoire qui Il a certaines limites et rappelez-vous que cette fois la difficulté est beaucoup plus élevée, même en mode normal. Cela a été fait pour que vous puissiez profiter à la fois de l’histoire et des combats.En ce qui concerne le contenu futur, une mise à jour gratuite sera ajoutée qui vous permettra d’inviter Rhea pour le thé, tout cela grâce à l’insistance de Kusakihara. Cela ajoutera également la possibilité que Byleth puisse équiper l’apparence de la classe “Dancer” et la possibilité de changer l’apparence de tous les alliés à la fois. Nous pouvons même changer l’apparence d’Anna, qui sera similaire à celle vue dans Fire Emblem: Awakening. Les réalisateurs parlent de la façon dont ils ont continué à travailler dur une fois que le jeu était déjà en vente, et qu’ils étaient heureux de voir comment les joueurs Ils l’ont apprécié. Même la réponse des fans a été plus grande que prévu! Enfin, dès qu’on leur demande si une version de la bande originale sera publiée contenant tous les thèmes (celle incluse dans l’édition limitée ne les incluait pas tous) , les réalisateurs soulignent qu’ils espèrent qu’Intelligent Systems fera tout son possible pour cela.

Source, via

Connexes