Fire Emblem: trois maisons et des CD de réveil supplémentaires annoncés au Japon

Pony Canyon a annoncé deux nouvelles sorties de CD dramatiques pour la série Fire Emblem au Japon.

Les CD dramatiques sont Fire Emblem: Three Houses – Exploration de l’Académie militaire Mysterious Story et Fire Emblem: Awakening – Quickening Darkness, Unvanishable Hope. Chaque CD dramatique suit une histoire «et si» distincte des jeux et contient 5 scènes et une introduction.

Les deux CD dramatiques seront lancés au Japon le 18 mars 2020.

Pré-commande ci-dessous (expédié dans le monde entier):

Fire Emblem: Three Houses Extra Drama CD

Fire Emblem: Awakening Extra Drama CD

en relation

.