Flipnote April Fools ‘Prank se traduit par un contrecoup immédiat et des abus envers son créateur

Plus tôt cette semaine, les fans de Nintendo sont entrés dans une frénésie grâce à une rumeur qui suggérait Flipnote, une application de partage d’animation populaire qui est apparue sur DSi et 3DS, allait venir sur Switch. Les images «divulguées» en ligne semblaient authentiques aux yeux de beaucoup, et l’excitation a rapidement commencé à croître parmi ceux qui appréciaient l’application sur les anciens systèmes.

Plus tôt dans la journée, cependant, il a été révélé que tout cela était truqué comme une farce des poissons d’avril. Bien qu’il ait été divulgué fin mars, plutôt que le jour du poisson d’avril lui-même, le créateur de la farce a utilisé les médias sociaux pour informer tout le monde de ce qui s’était passé. Ils ont dit:

Nous avons simulé un Flipnote Studio pour Switch “fuite” pour gaffe sur quelques petites guildes Discord, et inutile de dire qu’il est devenu beaucoup plus gros que ce que nous avions prévu … désolé!

Le message contenait des preuves supplémentaires dans ses réponses, avec des images détaillant comment tout cela s’est déroulé.

Dire que la publication sur les réseaux sociaux a reçu une réponse négative serait un euphémisme. Les fans de Nintendo en colère ont sauté sur le post pour exprimer leurs sentiments sur la farce, allant jusqu’à abuser du créateur.

La personne derrière le message – que nous éviterons de lier à compte tenu des circonstances – a maintenant supprimé les images et défini son compte sur privé afin d’éviter d’autres abus. Eurogamer a réussi à récupérer certaines réponses avant que le créateur ne verrouille son compte, dont la plupart sont beaucoup plus abusives que tout ce que nous voudrions partager sur notre site. Il suffit de dire que les messages en colère ne souhaitaient pas bonne chance au créateur.

En tant que grands fans de Nintendo et de la communauté qui l’entoure, nous comprenons combien il peut être décevant d’être trompé, même par plaisanterie. Il est cependant encore plus décevant de voir de tels niveaux d’abus de la part de ceux qui partagent un intérêt similaire. Soyez gentil là-bas, les amis.

