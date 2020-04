Flop egg locations – le plus ennuyeux Egg Hunt 2020 défi! – HITC

Roblox

Obtenir l’œuf Flop est l’un des défis les plus ennuyeux de la chasse aux œufs Roblox 2020 en raison des contrôles du jeu et de nombreux emplacements différents.

La fête Roblox Egg Hunt 2020 dure jusqu’au 28 avril et vous devez collecter 49 œufs à partir d’un nombre égal de jeux uniques et différents. Malheureusement, certains d’entre eux sont une douleur énorme à l’arrière, l’œuf Flop étant particulièrement ennuyeux à obtenir grâce à la façon dont vous combattez les contrôles maladroits ainsi que les problèmes et une caméra odieuse. Sans parler de l’oeuf qui apparaît à différents endroits.

Comme mentionné précédemment, il y a 49 jeux différents dans lesquels vous devez trouver un œuf pour terminer la chasse aux œufs 2020 pour Roblox. Ces différents titres varient en difficulté, l’araignée despactio étant une capture facile au Robloxian High School, pendant ce temps, par exemple! l’oeuf nécessite de terminer quelques puzzles mineurs pour obtenir trois clés.

En comparaison avec les exemples susmentionnés, l’œuf Flop est extrêmement ennuyeux pour des raisons qui sont hors de votre contrôle.

Quels sont les emplacements des œufs dans Flop pour Roblox?

L’œuf Flop pour la chasse aux œufs Roblox 2020 apparaît aux différents endroits suivants:

Sous le cône de signalisation

À l’intérieur de la roue du hamster

Sur l’étagère sous le chapeau avec une fleur

À l’intérieur de l’armoire ouverte à l’étage

Ce sont tous les différents endroits dans lesquels l’œuf Flop peut apparaître.

Comment obtenir l’œuf Flop pour la chasse aux œufs Roblox 2020

Vous devez donner un œuf cuit à un enfant comme un poisson pour obtenir l’œuf Flop pour la chasse aux œufs Roblox 2020.

Pour ce faire, vous devez d’abord trouver l’œuf Flop à partir de l’un des nombreux endroits différents qui ont été répertoriés.

Peu importe où vous trouvez l’œuf, vous devez ensuite le porter dans la cuisine. Une fois à l’intérieur de la cuisine, vous devez ensuite essayer de rebondir sur le trampoline pour atterrir sur le comptoir afin de pouvoir ensuite faire cuire l’œuf dans la poêle sur la cuisinière.

C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît car vous vous battrez constamment contre un appareil photo qui est déterminé à vous rendre la vie aussi difficile que possible.

Une fois que l’œuf a été placé dans la poêle, il sera ensuite cuit et vous devrez le rapporter à l’enfant pour le nourrir littéralement.

Pour ce faire, traversez le fil à côté du poêle qui vous mènera de l’autre côté de la pièce. Vous devez ensuite traverser le fil qui vous mènera au-dessus du réfrigérateur.

Lorsque vous êtes au-dessus du réfrigérateur, vous devez ensuite sauter pour atterrir sur la table, sinon vous tomberez au sol.

Après avoir atterri sur la table après que Dieu ne sache que combien de tentatives, vous devez alors grimper le livre jaune pour pouvoir fourrer l’œuf dans la bouche du gros enfant.

Le problème, c’est que le gamin n’arrête jamais de mâcher de l’air, il est donc presque impossible de lui donner l’œuf. En fait, vous vous nourrirez probablement plus de fois que l’œuf que vous avez préparé.

Lorsque vous finirez par obtenir l’œuf cuit dans la bouche de l’enfant, vous aurez terminé le défi. Bonne chance!

