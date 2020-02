Florence apporte une histoire intime d’amour et de vie à changer la semaine prochaine

Annapurna Interactive a révélé que Florence, décrit comme un “livre de contes interactif”, sera lancé sur Nintendo Switch la semaine prochaine.

Le jeu propose aux joueurs de vivre chaque moment de la relation entre Florence et Krish à travers une série de vignettes de gameplay, en suivant le couple alors qu’ils grandissent ensemble, se séparent et tout le reste. Il a été lancé à l’origine sur les appareils iOS et Android, remportant un Apple Design Award et un BAFTA du meilleur jeu mobile dans le processus.

Voici une description officielle tirée de la page Google Play du jeu:

À 25 ans, Florence Yeoh se sent un peu coincée. Sa vie est une routine sans fin de travail, de sommeil et de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Puis un jour, elle rencontre un violoncelliste nommé Krish qui change tout sur sa façon de voir le monde.

Découvrez chaque rythme de la relation entre Florence et Krish à travers une série de vignettes de gameplay sur mesure – du flirt au combat, de l’entraide … à la séparation.

S’inspirant de romans graphiques et de bandes dessinées «tranche de vie», Florence est intime, brute et personnelle.

Le jeu devrait être lancé le 13 février pour 5,99 $. Vous pourrez le télécharger directement depuis l’eShop Nintendo Switch.

