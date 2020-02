Florence et son romantisme arrivent sur Nintendo Switch

Dès la première bande-annonce de Nintendo Switch, celle où nous avons rencontré pour la première fois la proposition innovante du Grand N, nous avons réalisé que ceux de Kyoto allaient miser lourdement sur les titres multiplateformes et obtenir l’un des catalogues les plus complets que le Une entreprise japonaise n’a jamais eu. En raison des faibles ventes de Wii U, de nombreux jeux de cette plate-forme se terminent sur Nintendo Switch sous la forme d’un port comme cela s’est produit avec Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros.U Deluxe ou, plus récemment, avec The Wonderful 101 Remasterisé Mais, comme je l’ai déjà dit, ils ne se limitent pas aux exclusivités de leurs consoles, mais ont reçu de nombreuses livraisons qui ont été libérées pour d’autres plateformes au dessus Et aujourd’hui, nous sommes confrontés à l’un de ces cas où la plate-forme où le protagoniste de cette nouvelle a été publiée était le mobile: On parle de Florence!

Florence est un titre développé par Mountains and Annapurna Interactive d’énigmes et d’énigmes qui évolueront et changeront à mesure que nous avançons et, à travers elles, nous histoire romantique entre le protagoniste (qui nomme le jeu) et Krish, accompagné d’une direction artistique très particulière et impeccable. Il a été récompensé à plusieurs reprises et acclamé très positivement par la grande majorité des médias et des utilisateurs. Nous avons vu comment le compte Twitter officiel de Nintendo a récemment confirmé que ce jeu ne frappera Nintendo Switch nulle part: le 13 février juste un jour avant la Saint Valentin! La console hybride n’est pas la seule à avoir la chance de recevoir Florence, car elle atterrira également sur PC.

Nous vous laissons également le trailer de lancement officiel de Florence pour ceux qui veulent en savoir plus sur sa jouabilité! Nous devrons voir comment ils modifient ou adaptent les commandes mobiles à Nintendo Switch (bien qu’avec l’écran tactile, cela ne devrait pas être très différent).

