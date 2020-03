Fonds de développement de jeux allemands de 55 millions de dollars notifié par la Commission européenne

La Commission européenne a notifié le programme de financement du développement de jeux en Allemagne.

Le ministère fédéral des Transports et de l’Infrastructure numérique a annoncé la nouvelle. Auparavant, le ministère allemand avait reçu le feu vert du Bundestag pour créer un fonds de développement des jeux.

Il est prévu que le programme de financement entrera en vigueur au printemps 2020.

La décision a été prise après qu’il était clair que le budget fédéral pour 2019 inclurait 50 millions d’euros (55,7 millions de dollars) pour promouvoir davantage le développement des jeux allemands.

“Bonne nouvelle de Bruxelles. Avec la notification de l’UE, le programme de financement des jeux a franchi un dernier obstacle”, a déclaré le directeur général de GADE, Felix Falk.

“Maintenant, les détails précis de la demande doivent être clarifiés. Après une étroite collaboration entre l’industrie des jeux et le ministère fédéral des Transports et de l’Infrastructure numérique sur le financement dit de minimis, nous sommes plus que confiants que le début de la grande la directive sur le financement ira bien.

Pour obtenir un financement, les entreprises doivent passer un test culturel – un peu comme au Royaume-Uni. La taille du projet déterminera si les développeurs reçoivent un financement de 25 ou 50 pour cent.