Football Manager propose des espaces publicitaires gratuits pour les organismes de bienfaisance en santé mentale

Le développeur de Football Manager Sports Interactive permet aux organismes de bienfaisance en santé mentale du monde entier de faire de la publicité dans le jeu gratuitement.

La nouvelle a été révélée par le directeur du studio, Miles Jacobson OBE (photo) sur Twitter (ci-dessous), le développeur disant qu’il voulait aider les organisations qui aidaient ceux qui avaient une mauvaise santé mentale pendant la pandémie de coronavirus COVID-19.

L’épidémie virale a vu des pays du monde entier encourager ou carrément dire à leurs citoyens de rester à l’intérieur afin de stopper ou de ralentir la propagation de la pandémie. En conséquence, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés avec la dépression et d’autres maladies mentales.

Sports Interactive s’est précédemment associé au service de santé britannique NHS pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale en 2018. La société a également rendu tous ses emballages pour Football Manager 2020 recyclables avant que l’éditeur Sega Europe ne décide de l’introduire pour tous ses produits. .

Nous offrirons de la publicité gratuite dans @FootballManager aux organisations caritatives de santé mentale de différents pays qui aident les gens pendant la crise de Covid-19.

Si vous travaillez pour l’un d’entre eux et que vous souhaitez en savoir plus, veuillez envoyer un e-mail [email protected]

– Miles Jacobson (@milesSI) 23 mars 2020

