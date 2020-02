Forgotten Stories, un spectaculaire module Skyrim, publie une traduction espagnole

Un fan a été chargé de traduire cette aventure de jeu de rôle gratuite.

Après un an d’attente, après sa première sur Steam,Enderal: Histoires oubliées, l’ambitieux mod Skyrim,Vous avez déjà une traduction espagnole, faite par un utilisateur suivant le titre, qui a été officiellement implémenté dans le jeu.

Cette aventure de jeu de rôle est déjà sortie en 2016, aprèscinq ans de développement, mais ce n’est que le 14 février 2019 que je suis arrivé sur Steam en tant que jeu indépendant et jusqu’à présent, il n’était disponible queen anglais et allemand.

Le jeu, situé dans un monde fantastique,partie d’un mod développé par SureAI et socket basé sur Skyrim pour créer un jeu complètement nouveau, en plus d’offrir une aventure RPG en monde ouvert qui peut durer entre 30 et 125 heures.

Pour le télécharger,il suffit d’en avoir une copie dans notre bibliothèque Skyrim SteamClassic ou Skyrim Legendary Edition, sans avoir besoin de DLC supplémentaire, donc Enderal: Forgotten Stories est complètement gratuit et simple.

