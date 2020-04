Fortnite: apparaître dans la bataille royale? Cela pourrait arriver pour cette raison

Fortnite est toujours l’un des jeux les plus populaires au monde. Cela a permis à Epic Games de conclure des accords avec d’autres sociétés pour apporter des personnages très populaires à la Battle Royale pour une durée limitée.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Fortnite a eu des événements spéciaux liés à Batman, aux Avengers et même à Star Wars. Récemment, la communauté des titres a pu débloquer un skin Deadpool spécial.

En raison de toutes ces collaborations, certains joueurs pensent que Spawn pourrait très bien s’adapter au jeu. Cependant, il semble que son arrivée à la Battle Royale n’est pas quelque chose d’aussi simple à réaliser, mais tout indique que ce n’est pas impossible.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Verrons-nous jamais Spawn dans Fortnite: Battle Royale?

Lors d’une récente interview avec ComicBook, Todd McFarlane, le créateur de Spawn, a parlé des chances de voir son personnage populaire dans Battle Royale d’Epic Games. À la surprise de certains, McFarlane a révélé qu’il avait eu des conversations à ce sujet.

McFarlane Toys a lancé plusieurs collections de jouets Fortnite, c’est pourquoi beaucoup pensent qu’une collaboration avec Epic n’est pas si compliquée. Cependant, la situation est quelque peu différente, surtout depuis que les personnages de Marvel et DC sont arrivés pour la première fois dans le jeu.

«Nous avons eu la conversation. Je vous ai montré que ce n’est pas seulement Spawn, il y a des dizaines de Spawn. Vérité? Entre ce qui était dans la bande dessinée et ce qui était dans les gammes de jouets. Littéralement des dizaines et des dizaines dont vous pourriez faire des skins différents », a déclaré McFarlane.

Le créateur a également révélé que les conversations avaient eu lieu juste avant l’arrivée de Batman et des Avengers dans le jeu, il pense donc que discuter de l’idée était quelque peu inapproprié. Malgré cela, il croit toujours que voir Spawn dans la Battle Royale a du sens.

«Vous devez savoir où se trouve votre place dans n’importe quel type de pièce. Les grands garçons sont entrés dans la pièce avant moi. Alors peut-être qu’une fois que toute cette excitation s’estompe, ils recherchent d’autres choses, et je pense que Spawn peut être quelque chose de logique, selon ce qui se passe avec Spawn sur le marché “, a conclu McFarlane.

Au cas où vous l’auriez manqué: Todd McFarlane veut voir un nouveau jeu vidéo Spawn

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

.