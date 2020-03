Fortnite: après de sévères critiques, Epic changera l’apparence assistée de la Battle Royale

La vue assistée est l’un des éléments les plus critiqués de Fortnite. La communauté en général, y compris les joueurs professionnels comme Bugha, a souligné à quel point cette option Battle Royale peut parfois être injuste.

Compte tenu de la controverse dans le secteur concurrentiel et de la vague de critiques, Epic Games a finalement décidé de le faire. Plus précisément, la société apportera un changement majeur lié aux contrôles hérités ou aux contrôles hérités et à la visualisation assistée.

Le look critiqué de Fortnite: Battle Royale

À travers ses réseaux sociaux, Epic a confirmé qu’il supprimera les contrôles Legacy du titre, afin que les joueurs ne puissent plus profiter de cette option pour finir leurs rivaux. Très bientôt, les joueurs qui utilisent la commande devront faire un effort supplémentaire pour survivre sur le champ de bataille.

Le débat sur la vue assistée a commencé par l’inconvénient supposé de jouer avec le contrôle devant les joueurs qui utilisent le clavier et la souris. Les utilisateurs de commandes affirment qu’une visualisation assistée est nécessaire pour une expérience plus équilibrée.

À leur tour, les joueurs de clavier et de souris pensent que c’est un avantage injustifié. Ainsi, l’option Legacy sera supprimée à partir de la semaine prochaine, exactement le 13 mars.

Avec les améliorations que nous avons apportées à Aim Assist, nous prévoyons de supprimer le paramètre “Utiliser les commandes de look héritées” le 13 mars.

Pour utiliser les nouveaux paramètres et conserver vos sensibilités héritées, sélectionnez «Copier à partir de l’héritage» dans les options du contrôleur et désactivez «Utiliser les contrôles d’apparence hérités». Pic.twitter.com/Latu1j0KNc

– Statut Fortnite (@FortniteStatus) 6 mars 2020

L’un des plus gros problèmes de la vision assistée est qu’elle permet de fixer les joueurs, même lorsqu’ils sont cachés. En ce sens, il représente un inconvénient plus qu’évident dans la Battle Royale. Les joueurs qui utilisent des commandes peuvent à nouveau conserver ou ajuster la sensibilité des commandes.

Pour l’instant, il n’est pas clair si Epic Games apportera d’autres changements liés aux contrôles et aux vues du jeu. Nous devrons attendre pour voir si la communauté est satisfaite des changements la semaine prochaine.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

