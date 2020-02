Fortnite: Chapitre 2 – La saison 2 est déjà là avec Deadpool?

Le nouveau chapitre de la saison 2 de Fortnite est maintenant disponible et cette fois le thème est Top secret. Fortnite Top secret est son nom et maintenant la Battle Royale porte aventures d’espions et d’agents infiltrés dans le plus pur style Bond mais passé au tamis du humour et folie Quelle aventure à Fortnite. Ceci est la bande-annonce qui accompagne le lancement de ce nouveau chapitre qui comprend également plusieurs clins d’œil à un personnage de la Usine Marvel.

Il s’agit de Deadpool, ou «Massacre», comme l’appelle le public espagnol comiquero. Il mercenaire à grande bouche de l’univers Marvel Il apparaît à plusieurs endroits de l’avance donc on s’attend à ce qu’il soit présent dans cette nouvelle saison sous forme de skin pour les joueurs, comme il a été divulgué il y a quelques semaines, à la manière d’autres collaborations comme celle du streamer Ninja ou celles faites par le première du dernier épisode de la saga Star Wars.

En tout état de cause, malgré sa présence dans les remorques, rien n’est précisé sur le mercenaire à grande bouche à l’avance de la Passe de bataille qui comprend des informations sur nouveaux agents qui peuvent être recrutés, le deux factions qui existent dans cet épisode (Spectrum and Shadow), le options de personnalisation des personnages et nouveaux défis de ce chapitre.

Ce pass de combat comprend également nouveaux emplacements comme “La plate-forme” et le “Yacht”, deux lieux qui serviront de tanières secrètes pour les agents ainsi qu’un nouveau mode de jeu basé sur l’infiltration. Il chapitre 2 de cette saison 2 de Fortnite Il est disponible à partir du 20 février et durera jusqu’à 29 avril prochain.

