Fortnite Chapter 2 S2 à venir le 20 février et passage au système de physique du chaos d’Unreal Engine

Fortnite Chapter 2 Season 2 devrait être explosif, littéralement. Les gens d’Epic Games ont annoncé la raison du retard et c’est qu’ils passent au moteur Unreal Engine Chaos qui détruit à grande échelle la franchise, un peu comme les jeux Battlefield. Fortnite Chapter 2 sera lancé le 20 février.

«Moteur physique du chaos» est un terme global pour désigner ces systèmes de physique, et non un ensemble spécifique de choses liées aux bâtiments et à leur désagrégation. En général, les démos technologiques existent pour repousser les limites de la démonstration, c’est pourquoi c’est ainsi qu’elles l’ont initialement montré. Ils auraient pu tout aussi bien le montrer en montrant des arbres renversés ou une machine à pachinko. Tout comme la façon dont les systèmes physiques actuels qui affectent les tenues des personnages peuvent être désactivés et réactivés à volonté car ils sont cosmétiques, toute implémentation de cela pourrait tout aussi bien être cosmétique et tonique de haut en bas plutôt que d’impliquer des mécaniques de jeu.

