Fortnite Chapter 2 Saison 2 ARG Teasers Hint At Secretive Agency

La nouvelle saison de Fortnite, Chapter 2 – Season 2, sera lancée le 20 février, et Epic a commencé à taquiner le grand changement saisonnier avec un jeu de réalité alternative couvrant tout le continent qui semble faire allusion à des éléments de l’intrigue de Spycraft.

Les teasers ont commencé dimanche 16 février avec des affiches et des publicités numériques à travers le monde, dans des pays comme les États-Unis, le Brésil, la Russie, la France et l’Italie. Ceux-ci donnent un numéro de téléphone à appeler, qui diffuse divers messages sur le recrutement d’agents et les missions. Un mineur de données a compilé les messages de divers endroits. Ensuite, le Fortnite Discord officiel a vu une certaine activité, avec un bot appelé “The Agency” recrutant des membres.

Cela a conduit à aujourd’hui, le 17 février, lorsque le compte officiel de Fortnite a commencé à tweeter des teasers avec des données caviardées et des images d’espionnage. Le premier teaser a simplement dit “Transmission interceptée”, tandis que le second fait référence à “FN.CH02.S02” – ou à Fortnite Chapter 2 Season 2. Il reste encore trois blocs expurgés à découvrir.

Ce que tout cela signifie pour la nouvelle saison n’est pas encore clair, mais avec seulement quelques jours avant le lancement, il devrait être annoncé très bientôt. En attendant, il ne vous reste que quelques jours pour terminer certains défis.

Now Playing: Fortnite Chapter 2 – Launch Trailer

