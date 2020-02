Fortnite: Chapter 2 Season 2 – Tous les teasers jusqu’à présent

Par Lauren Aitken,

Une nouvelle saison de Fortnite commence cette semaine et le premier teaser de la saison 2 est tombé.

La nouvelle saison de Fortnite commence le 20 février et le premier teaser a été déposé sur le compte Twitter officiel. Il montre la main d’or repérée sur des affiches qui ont paru partout dans le monde, avec le message «Transmission interceptée».

Il semble que la prochaine saison va être liée à la Oro skin, car les objets ont commencé à devenir or sur toute la carte. Vous pouvez rester à jour avec tous les Fortnite: rumeurs du chapitre 2 de la saison 2 ici, ainsi que ce qui se trouvera dans le Battle Pass de la saison 2, lorsque le temps d’arrêt devrait se terminer et plus encore.

Fortnite: Chapitre 2 Saison 2 – Teaser 1

Des affiches du monde entier ont révélé un numéro de téléphone que vous pouvez appeler concernant un message concernant des agents non identifiés. Le teaser semble suggérer que quelqu’un a intercepté un message, bien que chacun devine à qui le message est destiné.

Transmission interceptée

████████

████ == ████

████ pic.twitter.com/biLmdvU5Zy

– Fortnite (@FortniteGame) 17 février 2020

Les défis des heures supplémentaires sont toujours en cours, alors lancez-vous et gagnez de nouvelles récompenses avant la fin de la saison.

Où trouver les lettres Fortnite

Vous pouvez également consulter nos autres guides Fortnite Chapter 2 tels que où trouver E.G.O. Avant-postes, comment mettre à niveau votre équipement et où trouver la rampe de mise à l’eau, la grotte de corail et l’étang flopper.

