«Fortnite» choisira sa prochaine danse sur TikTok

TikTok met en évidence, parmi tant d’autres choses, le grand nombre de vidéos de gens qui dansent, et ** Fortnite Il vise à profiter de cette situation. Epic Games a annoncé un nouveau concours qui implique le réseau social susmentionné, car les utilisateurs intéressés peuvent partagez votre meilleure danse en espérant que ce sera un gagnant et apparaître dans la bataille royale.

Pour participer, vous devez seulement ajouter le hashtag #EmoteRoyaleContest et attendez le résultat final. Pour le moment, une seule danse sera choisie, mais sûrement dans les prochaines semaines, ils reproduiront la proposition d’ajouter de nouveaux mouvements. Si vous êtes un joueur Fortnite actif, vous saurez que les emotes sont devenues un pièce clé de l’expérience Le jeu propose.

En fait, Fortnite s’est déjà inspiré d’une danse TikTok extrêmement populaire. Pokimane, l’un des streamers les plus populaires de Twitch, a été contacté par Epic Games afin de créer une danse exclusive pour la battlee royalle. Uniquement sur Twitter, la vidéo a déjà 111 000 likes et plus de 2,6 millions de vues; Au cas où quelqu’un aurait des doutes sur l’étendue que peut avoir ce type de collaboration.

Je ne peux pas croire que je dis cela, mais j’ai officiellement ma propre emote @fortnitegame! 🤯🥳 il est disponible à 16h00 PT demain si vous souhaitez l’obtenir! #EpicPartner

P.S – vous pouvez également entrer pour avoir votre propre emote dans le jeu en soumettant une danse via @tiktok_us avec #EmoteRoyalecontest 😁 pic.twitter.com/HItsUD3B7x

– pokimane (@pokimanelol) 18 janvier 2020

Éviter plus de demandes

Au-delà de profiter du boom actuel de TikTok, il semble que Epic Games veut complètement oublier les conflits juridiques sur les prétendues danses volées. Depuis 2018, la société a été poursuivie à plusieurs reprises pour avoir copié des mouvements d’influenceurs et même de célébrités, comme Carlton Banks (Alfonso Ribeiro) de The Prince of Bel-Air (The Prince of Rap in Latin America).

Organiser des concours pour choisir des danses évite non seulement de nouveaux litiges juridiques, mais signifie également un gain de temps et de ressources pour concevoir des emotes. La communauté des joueurs, quant à elle, a la possibilité de participer et avoir une présence dans le jeu vidéo le plus populaire d’aujourd’hui. Nous verrons si Fortnite aura la capacité de rester sur la voie du succès en 2020.

👇 Plus en hypertexte