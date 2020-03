Fortnite: crash de Battle Royale signalé dans le monde entier

Avez-vous prévu de passer le début de la quarantaine via COVID-19 en jouant à Fortnite: Battle Royale? Nous avons de mauvaises nouvelles pour vous: Epic Games Battle Royale a enregistré une baisse de service mondiale.

Par Twitter et son site de support, Epic Games a annoncé qu’il y avait des problèmes avec les serveurs de Fortnite. Plus précisément, il existe des problèmes de connexion, d’association, de la boutique d’articles et d’autres services Fortnite.

Comme vous pouvez l’imaginer, Epic Games travaille déjà pour que tout redevienne normal. Donc, c’est une question de temps avant de pouvoir retourner à l’action de la Battle Royale.

Nous étudions actuellement des problèmes de connexion, de mise en relation, de boutique d’objets et d’autres services Fortnite. Nous fournirons une mise à jour lorsque ceux-ci seront résolus. pic.twitter.com/xrFnlGQtIT

– Statut Fortnite (@FortniteStatus) 17 mars 2020

Et vous, avez-vous été touché par ces problèmes? Dites-le nous dans les commentaires.

Il convient de noter que Fortnite n’est pas le seul service en ligne à avoir connu des difficultés ces derniers jours. Nous disons cela car au début de cette semaine, nous vous avions dit que des erreurs et des chutes avaient été enregistrées dans les services en ligne de Nintendo et Xbox LIVE.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles. Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles qui s’y rapportent.

