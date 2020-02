“Fortnite” donne le coup d’envoi à son événement de la Saint-Valentin, “Love and War”

Avec la Saint-Valentin au coin de la rue, Fortnite a profité de l’occasion pour lancer un événement spécial qui cette année est intitulé Amour et guerre. À partir d’aujourd’hui, les joueurs pourront faire équipe avec leur moitié pour participer à une nouvelle modalité, relever des défis et débloquer du contenu esthétique.

Faisant écho à l’expression “dans l’amour et la guerre, tout se passe”, les joueurs peuvent participer à des équipes de 6 dans le nouveau mode à durée limitée “Chercher et détruire”. L’objectif sera détruire une bombe ou défendre la zone, selon l’équipe dans laquelle ils se trouvent (attaquants ou défenseurs).

Ce mode de jeu, hérité du classique Counter-Strike et popularisé par Call of Duty 4: Modern Warfare, est l’un des jeux de tir à la première personne les plus emblématiques. La torsion que Fortnite fournit est que offrir de l’or en éliminant les ennemis, placer ou désactiver des objets et à la fin des tours. Cet or sera utilisé pour acheter des armes, des boucliers et des matériaux de construction.

Love and War met également à disposition deux nouveaux costumes que l’on retrouve dans la boutique d’objets, ainsi que des récompenses cosmétiques gratuites qui seront débloquées à la fin des défis.

Mise à jour V11.50 implémente le nouveau système de physique du Chaos d’Unreal Engine. Selon les notes de mise à jour, les développeurs examineront l’opinion des joueurs grâce à l’outil de commentaire du jeu. Cela peut signaler des erreurs pouvant survenir avec la mise en œuvre du Chaos.

L’événement Love and War sera disponible à partir d’aujourd’hui et se termine le 17 février prochain. Les récompenses et les costumes achetés resteront dans notre inventaire. Pour ceux qui jouent en mode Sauvez le monde, a été ajouté à Jonesy, love command, ainsi qu’à la nouvelle arbalète heartthrob. Les deux resteront dans la boutique de jeux du 7 au 20 février.

