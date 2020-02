Fortnite DreamHack Anaheim: participants confirmés de NA East

Une plongée profonde dans la liste des joueurs participant à DreamHack Anaheim de la région NA East.

DreamHack Anaheim se profile comme un tournoi LAN pour les âges dans Fortnite compétitif. Il mettra en vedette des joueurs de plusieurs régions compétitives. La quantité de talents de la région NA Est pourrait à elle seule faire un tournoi exceptionnel. Beaucoup de ces joueurs ont accompli beaucoup dans leur carrière Fortnite. Il convient de noter que le champion de la Coupe du monde en solo, Kyle “Bugha” Giersdorf, ne sera pas présent à Anaheim pour le Fortnite Open. Néanmoins, nous avons certains des meilleurs joueurs de la région de NA East en compétition pour un morceau du prize pool de 250K $ USD. Une liste complète des participants sera à la fin.

Team SoloMid

Photo Équipe VIA SoloMid

Presque toute l’équipe nord-américaine de Team SoloMid participera à la compétition DreamHack Anaheim. Nous avons Anthony «ZexRow» Colandro, Vinny «Vinny1x» Gilgan, Mack «MackWood» Aesoph, Malachi «Reverse2k» Greiner, Emad «Emad» Nasif et Jonah «Slappie» Mills. Parmi ces cinq, Vinny, ZexRow et MackWood se distinguent individuellement d’un point de vue concurrentiel. Ces trois ont participé à plusieurs tournois, y compris une deuxième place lors du dernier tournoi Fortnite Champion Series.

ZexRow n’a cessé de s’améliorer en tant que compétiteur solo avec une huitième place à l’Open d’Australie Summer Smash et une troisième place en Elite Cup. Les réalisations de Vinny incluent une victoire au tournoi ESL Katowice Royale en mars 2019. MackWood est un compétiteur solo exceptionnel avec de nombreuses finitions de la Solo Cash Cup à son actif. Gardez un œil sur TSM tout au long de la compétition d’Anaheim.

100 voleurs

Photo VIA 100 Voleurs

Comme d’habitude, Davis «Ceice» McClellan et Hayden «Elevate» Krueger assistent à un autre événement LAN. Les deux joueurs ont participé à l’événement DreamHack Winter en décembre et à l’Open d’été australien Smash il y a à peine deux semaines. Ceice a terminé 25e à l’Open d’Australie, alors qu’Elevate a pris la 23e place. Les deux joueurs cherchent à suivre leur performance AO Summer Smash après quelques projections ternes depuis le championnat de la saison X. Brandon «Klass» Weaver représentera également 100 voleurs au DreamHack Anaheim Fortnite Open.

MSF Clix

Photo VIA Dexerto.

Cette liste de participants présente des joueurs solo de haut niveau. Tout d’abord, nous avons Cody «Clix» Conrad, que beaucoup reconnaissent comme le meilleur boxeur de Fortnite. Il a remporté de nombreux tournois dans ce format et participe régulièrement à des Solo Cash Cups. DreamHack Anaheim sera son premier tournoi LAN légitime depuis la TwitchCon de l’année dernière. Clix a fait de son stream un empire à part entière, mais il est toujours un joueur compétitif en premier. Un placement stable ici contribuerait grandement à la double qualification de la Coupe du monde.

Khanada

Leon «Khanada» Khim était relativement inconnu avant de faire irruption sur la scène à la fin de la saison X. Après que Turner «Tfue» Tenney se soit éloigné de son trio de la saison X, il a rejoint Khanada, et le reste appartient à l’histoire. Ce jeune joueur talentueux a remporté trois tournois de la Solo Cash Cup, qui ont tous eu lieu dans le chapitre 2 de la saison 1. La constance et les compétences mécaniques de Khanada devraient le placer dans une excellente position pour Anaheim.

Vanguard Calculator

Photo VIA Vanguard

Champion de la saison X, Jonathan «Calculator» Weber fera sa première apparition sur le réseau local depuis la Coupe du monde de Fortnite ce week-end. Bien que figure controversée de la scène, Calculatrice est sans aucun doute un joueur exceptionnel. Il a joué exceptionnellement bien aux côtés de ZexRow et MackWood dans les deux tournois FNCS. Les placements Solo Cash Cup de Calculator sont aléatoires, mais c’est l’occasion idéale de présenter ses compétences.

FaZe Dubs

Photo VIA thatdenverguy

Danny “Dubs” Walsh de FaZe Clan a montré ses rayures dans presque tous les formats. Cette double qualification pour la Coupe du monde continue de bien jouer à chaque saison et méta-changement. Dubs possède presque tous les aspects d’un joueur Fortnite que l’on pourrait espérer réussir. Son sens du jeu est exceptionnel et il s’adapte bien à toutes les situations. Les Solo Cash Cups sont l’endroit où Dubs a fait sa marque. Il a remporté la Contender’s Cash Cup du 16 janvier et ne semble jamais se classer parmi les dix premiers. Sa constance, sa compréhension de l’expérience compétitive en Fortnite et en LAN en font un choix solide à Anaheim ce week-end.

UnknownArmy

Photo VIA Twitch

L’un des meilleurs joueurs de ces derniers mois a été Dominick «UnknownArmy» Green. Ce joueur infâme de contrôleur occupe l’espace dans l’esprit de nombreux joueurs rivaux de NA East. Unknown a fait une larme dans le chapitre 2 de la saison 1, où il a remporté quatre victoires en Solo Cash Cup. Il a également remporté la Fortnite Champion Series de Chapter 2 Season 1 aux côtés d’Avery, Ronaldo et KEZ. Armé de son contrôleur, Unknown est une force apparemment imparable. Il cherchera à L2 son chemin vers la victoire pour le grand prix de 30 000 $ US.

Ghost Bizzle

Photo VIA Le lobby des joueurs

Le fandom de Fortnite considérait Timothy «Bizzle» Miller comme l’un des meilleurs au monde au début de 2019. Sa victoire lors de l’événement Secret Skirmish LAN en février de l’année dernière a renforcé cette idée. Bizzle a ensuite terminé à la 23e place de la Coupe du monde de Fortnite après que de nombreux pros l’avaient prédit de gagner. Depuis lors, Bizzle a volé tranquillement sous le radar tout en accumulant des résultats décents en Solo Cash Cup. Représentant Ghost Gaming, la représentation de Bizzle à Anaheim pourrait réaffirmer sa position comme l’un des meilleurs joueurs solo.

Ce groupe de joueurs ne fait qu’effleurer la surface de ce à quoi s’attendre ce week-end à Anaheim. N’importe lequel de ces joueurs de NA East pourrait repartir avec le grand prix de 30 000 $ US. Nous devrons attendre et voir comment le tournoi se déroule. Bien que DreamHack n’offre pas de flux officiel, les joueurs diffuseront l’événement à partir de leurs configurations sur Twitch.

Participants confirmés de NA East

TSM ZexRowTSM MackWoodVanguard CalculatorMSF ClixTSM Reverse2kTSM Vinny1xUnknownArmy1xTSM SlappieTSM Emad100T CeiceLG Hogman100T Elevate100T KlassLiquid VividFaZe DubsRS clartéGThwifoGhost BizzleLiquid StretchRKyKyke

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de détails concernant l’événement DreamHack Anaheim tout au long de la semaine.