Fortnite: Duo réformé et Solo Cash Cups débuteront le 30 avril

Les Cash Cups font l’objet d’une refonte importante pour les prochaines compétitions!

Epic Games prend le virage avec ses récents développements Fortnite compétitifs. Tout d’abord, ils ont annoncé un tournoi Fortnite Champion Series Invitational de 2 millions USD, qui mettra en vedette les anciens champions FNCS et les qualifications ouvertes de l’événement. Maintenant, après plusieurs mois de commentaires des joueurs, il semble que les Cash Cups reviennent avec un nouveau format et un nouveau système de score que les joueurs professionnels et les fans devraient être ravis de découvrir.

Nouveau format avec tours de qualification

La caractéristique la plus récente et la plus excitante de ces Cash Cups revigorés est la présence des Open Qualifiers, qui limiteront leur volatilité. L’onglet Compétition en jeu de Fortnite comprend à la fois une Duo et une Solo Cash Cup avec deux tours par semaine. Le premier tour des Duo Cash Cup réformés nécessitera une place parmi les 200 premiers pour se qualifier pour le deuxième tour. Les duos ne peuvent gagner des prix en espèces que s’ils atteignent le deuxième tour et finissent dans le top 25. Le nouveau format récompensera la cohérence et le jeu intelligent. Alors qu’avant, cela récompensait les équipes qui faisaient la queue dans les «lobbots» et pouvaient accumuler une quantité massive d’éliminations.

Les Solo Cash Cups progresseront et les 100 meilleurs joueurs de chaque région passeront au deuxième et dernier tour pour concourir pour les prix. Ces deux nouveaux formats garantiront que les meilleurs joueurs s’affronteront lors de la dernière session des tournois de chaque semaine. En conséquence, les Cash Cups se rapprochent de plus en plus des tournois réels.

Nouveau système de notation pour les duos

Un nouveau système de notation entrera également en vigueur à partir du 30 avril. Les duos commenceront désormais à accumuler des points de placement parmi les 40 premiers. Les points de placement fluctueront à partir de là et la Victory Royale vaut sept points supplémentaires. Le duo gagnant par match gagnera 41 points au total et quatre points par élimination. C’est très différent qu’auparavant, où les duos obtenaient auparavant un point par élimination, et les points de placement ont commencé au top-15. Il semble qu’Epic Games teste quelques systèmes de score différents pour voir lequel fonctionnera le mieux avec Duo Cash Cups.

Nouveau système de notation pour les solos

Le système de notation des solos changera complètement de ce que nous avons l’habitude de voir. Dans le passé, les points de placement commenceraient dans le top 25, mais cette fois-ci, les points de placement commenceront dans le top 75. Les joueurs peuvent accumuler 32 points au total avec une Victory Royale. Ils gagneront également quatre points par élimination dans le cadre de ce système. Il est quelque peu similaire au système de notation DreamHack, où le placement a commencé beaucoup plus tôt dans le cadre du système de notation Fortnite compétitif traditionnel.

Epic Games à l’écoute des commentaires?

Epic Games a été sous le feu de leurs approches passées de Fortnite compétitif. Les Cash Cups n’étaient pas idéaux sous le format précédent. En plus de cela, le manque de communication avec les acteurs compétitifs a provoqué un contrecoup important de la communauté collective. Ce nouveau format et système de notation est sans aucun doute un pas dans la bonne direction. Les joueurs aspirent à des tournois compétitifs de la Cash Cup, et la nouvelle approche à deux tours fait exactement cela. Les 200 meilleurs duos et les 100 meilleurs solos chaque semaine seront parmi les meilleurs de chaque région, ce qui créera un contenu exceptionnel. Les cagnottes de la Cash Cup n’ont pas augmenté, mais elles n’en ont pas besoin avec le prochain FNCS Invitational et les nouvelles coupes hebdomadaires.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour des nouvelles et des mises à jour Fortnite plus compétitives!

