«Fortnite» et chiffres impressionnants de l’événement Travis Scott

Quand Epic Games a annoncé une série de Concerts de Travis Scott à Fortnite, l’attente de sa communauté grandit comme de la mousse. Le motif? Des millions de joueurs sont confinés à leur domicile en raison de la pandémie de coronavirus, de sorte que la plupart d’entre eux ont eu suffisamment de temps pour profiter de l’événement du début à la fin. De plus, l’entreprise a établi des horaires par région, ce qui a permis à plus de personnes de rejoindre sa proposition.

Heureusement pour Epic Games, l’apparition du rappeur américain a été un succès absolu. Juste au premier concert, Travis Scott a réuni 12,3 millions de joueurs simultanément, un nombre brutal. En fait, il serait difficile de trouver un autre jeu vidéo qui a réalisé un tel exploit. Fortnite a lui-même accumulé 10,7 millions de téléspectateurs lors du concert de Marshmello tenu en février 2019, mais son record a été enterré ce week-end.

Selon les données partagées par l’entreprise, 27,7 millions de joueurs uniques ont participé tout au long des cinq concerts de Travis Scott. L’événement a été apprécié au total 45,8 millions de fois. Bien que d’autres battle royale comme Call of Duty: Warzone continuent de croître à un rythme impressionnant, elles sont encore loin d’offrir des événements spéciaux au niveau Fornite. Le jeu et le rappeur étaient tous deux sur Twitter dans différents pays du monde, y compris l’Espagne et le Mexique.

Merci à tous ceux qui ont participé et créé du contenu autour de l’événement Travis Scott! Plus de 27,7 millions de joueurs uniques dans le jeu ont participé en direct 45,8 millions de fois à travers les cinq événements pour créer une expérience vraiment astronomique. 🤯🔥 pic.twitter.com/LSH0pLmGOS – Fortnite (@FortniteGame) 27 avril 2020

Tout le monde s’attendait à ce que Scott apparaisse sur une petite scène montée sur la carte, mais ce n’était pas le cas; le studio de Caroline du Nord avait préparé un spectacle visuel étonnant. Étonnamment, une énorme structure remplie d’effets de lumière a émergé dans le ciel, et le rappeur a fait son apparition quelques secondes plus tard. Cependant, Travis est venu comme un être géant, donc la carte entière est devenue sa scène.

Que vous aimiez ou non la musique du chanteur, il est indéniable que l’expérience offerte par Fornite était épique. De toute évidence, l’événement a tourné les téléspectateurs de nombreux flux sur YouTube et Twitch. En additionnant le nombre des deux plateformes, lors du premier concert, 3 millions d’utilisateurs ont assisté à l’émission. Sans aucun doute, la bataille royale parvient à exceller dans chaque nouvel événement. Vous pouvez revivre l’événement ci-dessous:

