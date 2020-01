“Fortnite” était le jeu avec les revenus les plus élevés en 2019

Fortnite, au-delà de montrer le trône du jeu vidéo le plus populaire au monde, il est également devenu la principale source de revenus pour Epic Games. Bien qu’étant gratuit, son modèle commercial avec microtransactions, soutenu par un format saisonnier qui propose constamment de nouveaux contenus, lui a permis de suivre le rythme le titre le plus rentable de ces dernières années, y compris 2019.

Comme indiqué par la firme d’analyse Superdata, la bataille royale susmentionnée a été le jeu avec la plus grande collection en 2019, parvenant à générer 1,8 milliard de dollars. Bien qu’il s’agisse d’un montant brutal – envié par toute autre entreprise du secteur – il n’a pas été suffisant pour atteindre les chiffres de 2018, l’année où 3000 milliards de dollars sont entrés. Cependant, certains analystes prévoyaient déjà qu’il s’agissait d’une somme très difficile à égaler. Ci-dessous le classement complet:

Fortnite (1,8 milliard de dollars)

Dungeon Fighter en ligne (1,600)

Honneur de Kins (1600)

League of Legends (1 500)

Candy Crush Saga (1500)

Pokémon GO (1400)

Crossfire (1 400)

Sort / Grand Ordre (1200)

Jeu pour la paix (1 200)

Last Sheelter: Survival (1,100)

L’étude 2019 montre également clairement que les revenus des jeux vidéo premium – liste inférieure – sont loin d’être des propositions gratuites. Sans aucun doute, le marché est totalement dominé par le free to play, en particulier ceux qui sont présents sur les smartphones et les tablettes. Superdata dit que la collecte sur les appareils mobiles était de 64,4 milliards de dollars. Les consoles, quant à elles, sont restées à 13,8 milliards de dollars.

FIFA 19 (786 millions de dollars)

Call of Duty: Modern Warfare (645)

Grand Theft Auto V (595)

FIFA 20 (504)

Call of Duty: Black Ops 4 (487)

NBBA 2K19 (370)

Tom Clancy’s The Division 2 (370)

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (358)

Borderlands 3 (329)

Sims 4 (311)

La réussite économique de Fortnite en 2018 a été un succès pour le monde des jeux vidéo, principalement parce qu’il s’agissait d’une proposition gratuite. En fait, les revenus de cette période —3 milliards de dollars, selon TechCrunch— dépassé le produit intérieur brut (PIB) de 29 pays, dont le Belize, Sainte-Lucie, Saint-Martin et les îles Vierges britanniques, pour ne citer que quelques territoires.

