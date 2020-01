Fortnite fait un changement controversé pour le jeu compétitif, Ninja répond

Fortnite, le jeu de bataille royale extrêmement populaire d’Epic, déploiera un changement significatif pour ses tournois compétitifs en 2020. La société tente de sévir contre la tricherie en prenant des mesures contre les joueurs qui se “signalent” en jouant dans des tournois officiels.

Dans un article de blog, Epic a déclaré avoir découvert l’année dernière que les joueurs envoyaient et recevaient des signaux pendant les tournois comme méthode de triche. Les joueurs des côtés opposés balanceraient leur pioche, effectueraient une émote, lanceraient des jouets ou sauteraient simplement pour donner une tête à un autre joueur.

Cette année, Epic prendra des mesures contre «tout type de communication dans le jeu». Cela inclut, mais sans s’y limiter, le balancement, l’émotion, le lancer de jouets et le saut de pioche. “

Les joueurs surpris en train de signaler recevront une pénalité de “collusion”. Ceux qui enfreignent les règles encore et encore peuvent encourir des sanctions plus sévères, a déclaré Epic.

Epic a déclaré qu’il prend l’intégrité de la concurrence au sérieux et a rappelé aux joueurs qu’ils pouvaient signaler un comportement suspect via les outils en jeu de Fortnite. De plus, les joueurs peuvent contacter Epic via l’équipe d’assistance aux joueurs de l’entreprise.

L’un des joueurs Fortnite les plus populaires au monde, Ninja, a déclaré dans un tweet qu’il comprenait la position d’Epic, mais il a également fait remarquer que le nouveau système était potentiellement problématique. Il a spécifiquement contesté le fait que le saut puisse être une infraction passible de poursuites.

Il convient de mentionner que la propre déclaration d’Epic indique clairement que toute action ne sera prise qu’après un examen. Le simple fait de sauter, s’il est inoffensif et non lié à la signalisation, ne vous posera aucun problème, semble-t-il.

Je peux voir d’où vient l’épopée, car un spectateur qui voit des équipes et des joueurs tourner et non pas tirer et balancer des haches peut sembler étrange mais sans aucun élément de rotation du tout, les joueurs professionnels comprennent quand le moment est venu de se battre. Aussi, sauter? Meilleure façon d’esquiver les snipes pic.twitter.com/NenfqxdK12

Dans d’autres nouvelles de Fortnite, Epic s’est associé à TikTok pour un concours spécial où votre emote de danse pourrait être présentée dans le jeu.

