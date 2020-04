Fortnite: FNCS Chapitre 2 – Résultats finaux de la saison 2

La troisième compétition Champion Series de Fortnite s’est conclue ce week-end avec une variété de résultats surprenants dans les sept régions compétitives.

Au total, 24 duos ont participé à la grande finale de chaque région pour décider qui repartirait avec le titre de champion FNCS de la saison 2 du chapitre 2. Bien que la répartition du prize pool ait différé dans chaque domaine, tous les duos ont fait la queue avec l’espoir de récupérer de l’argent et de consolider leur place dans l’histoire de Fortnite. Cette compétition ne s’est cependant pas déroulée sans un large éventail de controverses et d’incidents. Les performances du serveur, en premier lieu, ont tourmenté presque tous les 42 matchs, tout comme certains drames qui se sont déroulés entre concurrents. De nombreux joueurs ne se sont pas chargés dans les jeux, ce qui a directement affecté le classement.

Cependant, en dépit de ces problèmes, examinons comment les Grand Finals FNCS se sont déroulés en Europe, NA Est, NA Ouest, Océanie, Brésil, Asie et Moyen-Orient.

L’Europe 

Les Kings of Sweaty Sands, Andilex et Nayte ont assuré leur place dans l’histoire de Fortnite et ont remporté le titre de champions du chapitre 2 de la saison 2 hors d’Europe. Ce duo français s’est qualifié au cours des quatre semaines de la Fortnite Champion Series et a remporté la deuxième manche et les Grand Finals. Pas beaucoup de duos dans l’histoire de Fortnite pourraient rivaliser avec un effort aussi sans précédent sur cinq semaines. Lors des Grand Finals, Andilex et Nayte ont compilé 28 éliminations et une Victory Royale en route pour un total de 53 points. Les deux joueurs ont empoché 35 000 $ US pour leurs efforts, et c’est un livre de contes se terminant pour leur chapitre dans le FNCS.

TruleX et queasy ont ouvert la compétition avec un premier match Victory Royale et ont maintenu la cohérence tout au long, mais ont finalement été loin de la première place. TCE Rakso et Artor sont sortis de nulle part et ont terminé au troisième rang avec 47 points, et les favoris du tournoi COOLER aqua et Stompy ont remporté deux Victory Royales, prenant la quatrième place au classement général.

NA Est

Le duo légendaire de NRG Zayt et de l’agent libre Saf s’est rallié au sommet de Fortnite compétitif avec leur victoire FNCS Chapter 2 Saison 2. Le classement tout au long de ce tournoi a été retourné plusieurs fois, et le sixième match a été le décideur, comme il se doit. De nombreux meilleurs duos, dont Bugha et Liquid Stretch, FaZe Megga et FaZe Dubs et la paire émergente d’Acorn et Vanish Jahq, n’étaient que quelques-unes des équipes en lice.

En fin de compte, Zayt et Saf ont régné en maître avec un match six Victory Royale et huit éliminations pour clôturer le tournoi. C’est une fin parfaite pour le FNCS du chapitre 2 de la saison 2 et rappelle à quel point Zayt et Saf sont forts en équipe. La paire FaZe de Dubs et Megga mentionnée précédemment est restée au sommet du classement jusqu’à ce que Zayt et Saf aient finalement volé la vedette et aient terminé à la deuxième place. Chapitre 2 Les hors-concours de la saison 2, RogueShark et Knight, ont terminé leur parcours FNCS avec une troisième place.

NA Ouest

100T rehx et NRG EpikWhale ont complété un effort FNCS exceptionnel avec une victoire en Grand Finals dans la région NA West. Le scénario ici est la capacité d’EpikWhale à passer d’un clavier et d’une souris à un contrôleur en si peu de temps. Il a travaillé dur sur la nouvelle entrée et peut maintenant s’appeler l’un des meilleurs joueurs contrôleurs et un champion de Fortnite. N’oublions pas le 100T rehx, qui domine la région NA Ouest depuis juillet 2019. Ces deux-là ont réalisé une performance plutôt dominante, amassant 63 points en six matchs avec deux Victory Royales. Le top 10 comprenait des noms comme 100T Arkhram, 100T Falconer et Liquid Riversan.

Océanie

RNG Jynx et kquid se sont accrochés dans le dernier match de la grande finale de l’OCE pour remporter la couronne des champions de la saison FNCS. Alors que les joueurs se chargeaient dans le dernier match, le duo de première place de mralex1 et BLS Tuii n’a pas réussi à le faire et ne pouvait que regarder leurs adversaires remonter le classement. Jynx et kquid étaient un peu en retard mais ont réussi à remporter une Victoire Royale avec six éliminations, ce qui était suffisant pour remporter le tournoi. Jynx et kquid ont tous deux obtenu 5 000 USD chacun lors d’une confrontation exceptionnelle en Grande Finale.

Goeg et xalke ont pris la deuxième place avec un placement moyen de 10,33 en six matchs. Ils ont réussi 19 éliminations et atteint 48 points au total, ce qui a égalé les finisseurs à la troisième place phluxzy et z1 raiku. Cependant, le placement moyen de goeg et xalke a joué le rôle de bris d’égalité, ce qui leur a valu la deuxième place. Malheureusement, mralex1 et BLS Tuii sont descendus à la quatrième place en raison de leur non-chargement dans le match final, mais auraient très bien pu gagner le tournoi.

Brésil

Les joueurs des Team Vikings Pulga et Mojak ont ​​poursuivi leurs quatre qualifications consécutives aux finales FNCS avec une première place dans les Grand Finals du Brésil. De nombreux joueurs et personnalités ont considéré Pulga et Mojak comme les favoris, et ils ont été à la hauteur du battage médiatique. En six matchs, Pulga et Mojak ont ​​accumulé 55 points avec 28 éliminations. Ces deux Brésiliens ont obtenu 8,75 K $ chacun pour leur performance en finale. B4 spitflow et B4 Brunao77 ont suivi en deuxième place avec 49 points au total, dont la plupart provenaient de leurs 27 éliminations.

Asie

FaxFox et Peterpan ont remporté le titre de champions du chapitre 2 de la saison 2 dans la région Asie. Les deux ont bien performé tout au long de la saison et ont réussi tous les arrêts de la grande finale. Dans l’ensemble, FaxFox et Peterpan ont réussi 60 points avec un match quatre Victory Royale et clôturé leur course de championnat avec une deuxième place dans le match final. FaxFox et Peterpan ont chacun gagné 5 000 $ US et le droit de se faire appeler le meilleur duo de la région Asie.

moyen-Orient

Souriano et l’unité ont ouvert une clinique contre leurs adversaires lors de la grande finale et ont remporté le championnat FNCS du Moyen-Orient. Leur performance de 71 points a dépassé toutes les autres régions, montrant exactement à quel point ces deux-là étaient prêts pour les finales FNCS. Les trois finalistes du FNCS, désormais triples, ont réussi deux Victory Royales et 29 éliminations. Chaque joueur a remporté 5 000 $ US à la suite de sa performance et a finalement remporté un championnat de la saison FNCS.

Cela le fait pour la Fortnite Champion Series pour le chapitre 2 de la saison 2. Félicitations à tous les participants pour avoir atteint la phase finale du FNCS.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour savoir ce que Epic Games a en réserve pour les prochains mois précédant le chapitre 2 de la saison 3

