Fortnite: il semble qu’ils construisent déjà une scène pour un autre concert

Fortnite: Battle Royale a utilisé votre popularité pour organiser des événements sympas pour chouchouter votre communauté. L’un des plus marquants a été un concert que le célèbre DJ Mashmello a organisé et il semble que nous en aurons bientôt un autre similaire. Nous disons cela car on dit qu’ils préparent déjà une scène pour un tel événement.

Ce qui se passe, c’est que HYPEX, un dataminers de renommée Fortnite: Battle Royale, a découvert qu’une scène de concert est en cours de construction dans Fortnite: Battle Royale. Selon leurs données, cette enceinte sera située sur une île très proche de Sweaty Sands.

Tu veux le voir? Vous pouvez vérifier les images ci-dessous:

La scène de concert de Travis Scott se construit à côté de Sweaty Sands! [📸: @ImEntoYT] pic.twitter.com/TEpN9HWbg5 – HYPEX – Fortnite Leaks & News (@HYPEX) 19 avril 2020

Travis Scott pourrait donner un concert à Fortnite

Mais qui sera le prochain concert de Fortnite? Pour le moment, rien n’est confirmé. Cependant, il y a beaucoup d’indices qui semblent nous dire qui sera le prochain artiste invité à Fortnite.

Nous disons cela car des skins ont été trouvés depuis février qui semblent indiquer que Travis Scott aura un événement en jeu. Ainsi, tout semble indiquer que le prochain concert de Fortnite sera ce rappeur et que l’événement sera axé sur Astroworld, son troisième matériel d’étude.

Et vous, êtes-vous excité pour le nouveau concert de Fortnite? Quel autre musicien aimeriez-vous voir dans la Battle Royale? Dites-le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu populaire en cliquant ici.

