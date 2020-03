Fortnite: il y aura de grands prix dans la série Champion de Battle Royale

Fortnite a connu une saison de compétition intense l’année dernière, où des milliers de dollars ont été distribués en prix. Si vous vous entraînez à participer à leurs tournois 2020, nous avons d’excellentes nouvelles.

L’une des compétitions Battle Royale les plus importantes reviendra bientôt et cette année, elle offrira également des prix juteux. Nous nous référons à la Fortnite Champion Series 2020, qui aura bientôt plusieurs tournois.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Quand commence la Fortnite Champion Series?

Epic Games a confirmé que la série de champions Fortnite de la saison 2 du chapitre 2 commencera ce mois-ci, en particulier le 20 mars. Il sera joué en duo et sera disponible pour les joueurs en mode Champions League of Arena.

Une autre exigence indispensable pour les participants sera d’avoir la vérification de 2 étapes pour se connecter à leurs comptes. La société organisera un événement précédent pour réchauffer les moteurs, qui sera disponible du 13 au 15 mars.

Un autre détail important est que la Fortnite Champion Series aura 2 tournois. Le premier sera exclusif aux joueurs PC. Le second sera disponible pour les joueurs sur consoles et appareils mobiles. Ci-dessous je laisse une bande annonce de l’événement:

Epic Games n’a pas révélé tous les détails des prix, mais a déclaré qu’ils seraient attractifs pour tous les joueurs. Les deux tournois distribueront la même somme d’argent à leurs champions. Quant aux règles, les duos doivent être composés de joueurs de la même plateforme.

“Cela signifie que les joueurs sur PC ne peuvent pas faire équipe avec des joueurs sur console ou des appareils mobiles”, selon l’étude. Les joueurs ayant le meilleur score par région peuvent se rendre à l’événement de fin de saison.

Au cas où vous l’auriez manqué: Deadpool pourrait être plus qu’un simple skin dans Fortnite

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

.