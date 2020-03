Fortnite: la mise à jour V12.10 de Battle Royale est là et vous pouvez vous y attendre

Après un processus de maintenance, la mise à jour v12.10 pour Fortnite Battle Royale est ici. Malheureusement, Epic Games n’a pas publié de notes de mise à jour qui nous disent à quoi s’attendre. Cela dit, nous vous informons ici de certains des changements auxquels vous pouvez vous attendre aujourd’hui et dans les prochains jours.

Ce qui se passe, c’est qu’Epic Games a un projet à Trello dans lequel il rapporte des problèmes Fortnite qu’il connaît. Grâce à cela, nous pouvons voir certaines des choses qui ont été modifiées dans Battle Royale avec la mise à jour v12.10.

D’après ce que nous voyons là-bas, l’un des problèmes qui ont été éradiqués était le bug qui vous empêchait d’acquérir de l’expérience lors de la prise de pièces XP. Une autre erreur a été corrigée qui empêchait la fermeture des cartes.

Un autre point important est que la situation à l’origine des points faibles n’a pas été enregistrée comme très proche a été corrigée. Il a également été évité qu’en mode écran partagé, les actions du joueur 1 interrompent celles du joueur 2.

Le temps d’arrêt pour la version 12.10 est terminé – revenez en arrière… et surveillez votre pas. pic.twitter.com/4rrS4Nn6Gd

– Statut Fortnite (@FortniteStatus) 3 mars 2020

Fortnite: Et le nouveau contenu de la mise à jour v12.10?

Tout sonne bien, mais qu’en est-il du nouveau contenu? Malheureusement, il semble que ce soit l’un de ces correctifs qui fait ses débuts sans contenu qui peut être apprécié immédiatement.

Cela dit, les dataminers travaillent déjà sur l’exploration de leurs archives et ont découvert des choses qui pourraient bientôt faire leurs débuts dans Fortnite: Battle Royale. Par exemple, un fusil de chasse puissant et un autre fusil d’assaut semblent arriver bientôt.

Ce n’est pas tout, car ils ont également découvert plusieurs skins qui pourraient bientôt arriver au magasin Battle Royale. Vous pouvez voir certains d’entre eux ci-dessous (via FireMonkey):

Qu’as-tu pensé de toutes ces nouvelles? Êtes-vous excité par ce qui est arrivé à Fortnite? Dites-le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale populaire si vous cliquez ici.

.