Fortnite: le joueur imagine un système de création de personnages et est génial

Vous le savez très bien: l’un des éléments les plus importants de Fortnite: Battle Royale sont ses skins. Après tout, beaucoup de joueurs aiment montrer leurs aspects, en plus de cela, Epic Games a généré des millions avec sa Battle Royale. Cela dit, un joueur a décidé de prendre cet élément du jeu et de le pousser plus loin en le transformant en un système complet de création de personnages.

La personne responsable de cette idée est THIP123, un utilisateur de reddit qui a partagé une vidéo qui montre un concept. Cela montre que l’intention est que les joueurs puissent créer leurs personnages Fortnite en choisissant le genre, puis en choisissant entre plusieurs options de personnalisation. Ainsi, ils pourraient modifier des éléments importants tels que la coiffure et la couleur des cheveux; type de visage; ainsi que les vêtements que le personnage utiliserait.

Malheureusement, nous ne pouvons pas partager la vidéo directement sur le site, mais vous pouvez la regarder ici. Dans le cas où vous préférez ne pas le faire, nous vous laissons quelques captures du concept.

Bien que nous soyons sûrs que plus d’un voudraient pouvoir créer leurs propres skins dans Fortnite: Battle Royale, nous pensons qu’Epic Games n’adoptera guère ce système, ou du moins pas dans un avenir proche. En effet, bien qu’il soit possible de le monétiser, la réalité est que la vente de peaux fonctionne en l’état et bien ils disent qu’il ne faut pas réparer ce qui n’est pas cassé.

Et vous, pensez-vous qu’il serait bon qu’Epic Games implémente un système de création de personnages dans Fortnite? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour parler de Fortnite pour vous dire qu’il existe un bug Harley Quinn qui pourrait mettre vos PaVos en danger. D’un autre côté, nous pensons que vous serez intéressé de savoir qu’Epic Games demande le soutien de votre communauté pour quelque chose de très important: résoudre les bugs ennuyeux qui ont affecté le jeu depuis l’arrivée de la mise à jour v11.50.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur le populaire Epic Games Battle Royale en cliquant ici.

Source

