Fortnite: Les flammes sont enfin revenues à la Battle Royale!

Fortnite Season 2: Battle Royale Chapter 2 est arrivé avec plusieurs nouvelles intéressantes et quelques changements. Cela dit, il a également retiré certaines choses que la communauté avait ratées. Nous nous référons aux lamas, qui sont déjà de retour dans la Battle Royale.

Comme nous vous l’avons dit dans la matinée, la mise à jour v12.10 pour Fortnite: Battle Royale a fait ses débuts aujourd’hui, qui a apporté plusieurs nouvelles fonctionnalités. L’un d’eux est que les flammes sont de retour. De cette façon, les joueurs peuvent à nouveau trouver cet objet rare sur la carte Battle Royale.

Il est à noter que ce n’est pas la seule nouveauté de la nouvelle mise à jour. Ce qui se passe, c’est qu’il a également corrigé plusieurs bugs que vous pouvez lire ici. Il a également ajouté des mines de proximité, qui ont ajouté une variété plus offensive à la Battle Royale.

Que font les flammes dans Fortnite: Battle Royale?

Au cas où vous ne le sauriez pas, les flammes étaient un objet qui a été retiré au début de la saison Fortnite en cours: Battle Royale.

Ce sont 3 objets qui apparaissent à différents points de la carte dans chaque partie. En eux, les joueurs trouveront une énorme quantité des 3 matériaux de construction Fortnite. Ce n’est pas tout, car les flammes présentent également d’autres types de fournitures.

Ainsi, ils s’avèrent être un prix pour les joueurs avec un peu de chance. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que de nombreux joueurs les aient manqués et aient demandé à Epic Games de la ramener.

Vous les avez manqué?

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu si vous cliquez ici.

