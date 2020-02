Fortnite “Matchmaking basé sur les compétences désactivé” dans les changements de Team Rumble

Par James Billcliffe,

Mercredi 19 février 2020 16:14 GMT

Fortnite’s Team Rumble playlist a toujours été un endroit pour se détendre, relever quelques défis et s’entraîner à tirer sans enfiler le pantalon de survêtement. Epic a maintenant confirmé que le mode de jeu reviendrait à une expérience plus froide sans matchmaking basé sur les compétences, ainsi que quelques autres changements.

Changements de matchmaking basés sur les compétences de l’équipe Fortnite Rumble

La liste des changements a été confirmée sur le subreddit FortniteBR par un compte officiel Epic Games. Ils entreront en vigueur demain lorsque le jeu sera mis à jour. Vous pouvez trouver notre page sur toutes les fuites de Fortnite Season 2, ici.

“Avec la nouvelle saison qui arrive demain, nous avons apporté quelques changements à Team Rumble”, a déclaré u / EpicDustyDevo.

Les changements sont les suivants:

Toutes les gouttes d’armes sont bleues ou mieux

Bandages complètement enlevés

Le redéploiement de planeur est désormais une capacité gratuite qui ne prend pas de place

150/150/150 dans les trois matériaux vous sont remis au début d’un match

Le matchmaking basé sur les compétences a été désactivé

Augmentation de l’objectif d’élimination à 125

Le matchmaking basé sur les compétences a été un ajout récent controversé à Fortnite. Il a été mis en œuvre dans le but de donner aux nouveaux joueurs une meilleure chance de s’améliorer plutôt que d’être simplement piétiné par des gagnants chevronnés de la victoire royale.

Cependant, cela a rendu les rondes beaucoup, beaucoup plus difficiles pour les joueurs de niveau intermédiaire et élevé. Là où vous pouviez vous détendre dans un match et peut-être attraper par surprise quelques joueurs plus faibles pour vous préparer au reste d’une partie, chaque combat était un échec total entre de bons joueurs.

Ce changement renvoie Team Rumble à une liste de lecture plus décontractée.

La mise à jour de la rareté des armes signifie que vous ne serez pas en mesure de relever des défis qui nécessitent des armes communes et rares.

Epic Games a laissé tomber des teasers pour la nouvelle saison de Fortnite toute la semaine. Vous pouvez tous les trouver au même endroit, ici.

