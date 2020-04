Fortnite: Nous savons déjà quand la prochaine mise à jour de Battle Royale arrivera

Epic Games continue de travailler pour améliorer l’expérience Fortnite: Battle Royale. C’est pourquoi il recevra bientôt une nouvelle mise à jour et nous savons déjà quand il arrivera.

Selon Epic Games, la version 12.40 de Fortnite: Battle Royale sortira demain, mercredi 15 avril. La société a indiqué qu’avant la mise à jour, un processus de maintenance débutera à 1 h 00, heure de Mexico.

Il est important de noter qu’Epic Games n’a pas révélé quelles sont les nouvelles qui arriveront à Fortnite avec sa version 12.40. D’un autre côté, les nouvelles que le jeu recevra seront également inconnues.

La version 12.40 est prévue pour le mercredi 15 avril. Le temps d’indisponibilité commence à 2 h HE (6 h 00 UTC). pic.twitter.com/zbEVYzXdJg

– Statut Fortnite (@FortniteStatus) 14 avril 2020

Cela dit, nous devons nous rappeler que, selon les dataminers, l’une des nouvelles du prochain patch pour Fortnite pourrait être une arme très efficace contre les hélicoptères. Vous pouvez en savoir plus ici.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur le célèbre jeu Epic Games en cliquant ici.

