‘Fortnite’ organise un concert avec Travis Scott pendant la quarantaine

Fortnite a annoncé une série de performances de rappeur Travis Davids dans un événement qui sera connu sous le nom Astronomique. L’artiste américain sortira un tout nouveau morceau, il profitera donc de la popularité de Fortnite et de la quarantaine des coronavirus pour que plusieurs puissent l’écouter.

L’événement astronomique sera similaire à d’autres concerts live que nous avons vu à Fortnite et pour assurer la participation de tous, ils ont proposé différents horaires pour les joueurs.

Ceux qui vivent dans Espagne Ils peuvent se connecter à minuit et à 15 h le 24 avril ou à 16 h le 24 avril. Pour les joueurs de Mexique Les heures les plus accessibles seront le jeudi 23 avril à 17 h, le vendredi 24 avril à 22 h ou le samedi 25 avril à 16 h.

Comme d’habitude, Fortnite publiera également certains accessoires et articles spéciaux pour commémorer l’événement. Le plus évident sera le costume de travis scott, qui sera disponible dans la boutique à partir du 21 avril, avec de nouveaux gestes.

21 avril également plus d’équipement gratuit sera débloqué En complétant une série de défis astronomiques, ceux-ci incluent un nouveau geste, une bannière et un graffiti. Ceux qui assisteront au concert pourront obtenir le deltaplane Astroworld Cyclone et deux écrans de chargement gratuits

Les portes s’ouvriront 30 minutes avant le spectacle, bien que il y a un nombre limité de participants Donc, si la capacité maximale est dépassée, vous devez aller à un autre moment ou en profiter en streaming à partir de l’un des célèbres joueurs Fortnite, tels que Ninja ou SypherPK.

Avec Astronomical, Fortnite continue d’être une référence pour faire de nouvelles annonces. L’événement dont on se souvient peut-être le plus DJ Marshmello qui a réussi à rassembler 10 millions de personnes simultanément, atteignant ainsi le record du plus grand concert de tous les temps. Un autre événement spécial a eu lieu pendant le premier mois de Star Wars: Skywalker’s Rise, dans lequel J.J. Abrams a invité tout le monde à voir une scène inédite dans le jeu.

Quarantaine par coronavirus et la distanciation sociale a causé de nombreux artistes recherchent des alternatives. Certains ont vu Instagram Live comme la meilleure option pour organiser des concerts, bien que Fortnite soit toujours une grande scène en raison du nombre de personnes simultanées qui peuvent accéder au contenu.

