Fortnite: où sont-ils et comment ouvrir les coffres de Battle Royale?

La nouvelle saison Fortnite a commencé avec de nombreuses surprises et quelques secrets à découvrir. L’un des agrégats qui a attiré le plus l’attention des joueurs sont les coffres, emplacements secrets situés à divers points de la carte.

Ces lieux ont éveillé la curiosité de la communauté, d’autant plus qu’ils ne sont accessibles comme nulle part sur l’île. De plus, ils cachent de grandes récompenses et des objets rares.

Utilisez notre code créateur: LEVELUP_COM

Pour entrer dans les coffres-forts, vous devez effectuer certaines étapes précédentes. Tout d’abord, il est important que vous sachiez qu’il existe actuellement 5 voûtes, situées à différents endroits nommés: la plate-forme pétrolière, l’agence, le requin, le yacht et la grotte.

De toute évidence, la première étape consiste à atteindre l’un des emplacements marqués sur la carte ci-dessous. Par la suite, vous devrez rechercher le personnage non jouable correspondant de chaque zone et le terminer.

Au moment de sa défaite, le personnage lâchera plusieurs objets, dont une carte de sécurité de l’Agence, qui vous servira à entrer dans le coffre-fort. Gardez à l’esprit que l’endroit dispose d’un système de protection, vous devez donc d’abord en prendre soin. Ci-dessous, je laisse la carte avec les emplacements (via Dexerto):

Emplacement des 5 coffres de Battle Royale

Bien que vous deviez atteindre certains objectifs, il est très utile d’entrer dans les coffres, car ils vous donneront des objets précieux qui vous aideront sans aucun doute à remporter cette victoire magistrale que vous recherchez. Tenez compte du fait que le processus pour entrer est similaire dans les 5 coffres, seulement que certains d’entre eux seront protégés par des personnages non jouables qui n’hésiteront pas à vous tuer au cas où vous voudriez entrer à travers les trésors.

Ainsi, les chambres fortes sont une épée à double tranchant, car en même temps que vous affrontez leurs protecteurs, vous devrez également les concevoir pour ne pas être surpris par les autres joueurs. D’un autre côté, nous vous expliquons ici comment relever les premiers défis pour obtenir le skin Deadpool.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

Source

.