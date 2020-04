Fortnite: Où visiter Hayman, Greasy Graves et les emplacements de l’agence

Les défis de la semaine 10 de Fortnite sont maintenant en ligne. Cette semaine nous apporte le deuxième ensemble de défis de la mission de Midas, et l’un d’eux vous demande de visiter trois endroits spécifiques au cours d’un même match: L’Agence, Hayman et Greasy Graves. Si vous avez besoin d’aide pour les retrouver, ce guide vous montrera où aller.

Où sont l’agence, Hayman et Graves Graves?

Des trois domaines que vous devez visiter pour relever ce défi, l’Agence devrait être la plus facile à trouver; il est situé directement au centre de la carte, vous ne pouvez donc pas le manquer. Les deux autres domaines – Hayman et Greasy Graves – peuvent être un peu plus obscurs, mais ils ne sont heureusement pas trop éloignés de l’Agence – bien qu’ils soient dans des directions opposées.

Hayman, comme vous l’avez peut-être deviné, est de Frenzy Farm, dans le carré de quadrillage E4. Greasy Graves, quant à lui, est situé entre Holly Hedges et Weeping Woods, dans le carré de la grille C5. Vous pouvez voir les emplacements exacts des trois zones sur la carte ci-dessous:

Carte des emplacements de Fortnite Agency, Hayman et Greasy Graves

Comment terminer le défi

Comme indiqué précédemment, vous devez visiter les trois zones en un seul match, ce qui rend cette mission un peu plus difficile à réaliser que d’autres défis de cette nature. Bien que vous puissiez être attiré par l’agence en premier car c’est le plus facile des trois à trouver, un meilleur pari serait d’atterrir au Hayman, puis de vous diriger dans les deux autres zones dans l’ordre. Heureusement, vous pouvez trouver un bateau à moteur amarré par l’Agence, qui devrait vous aider à vous rendre à Greasy Graves assez rapidement.

La saison 3 de Fortnite Chapter 2 devrait commencer le 4 juin, ce qui signifie que vous avez encore du temps pour terminer les défis hebdomadaires que vous avez peut-être manqués de la saison 2. Cela signifie également que le développeur Epic Games a encore beaucoup de contenu en réserve pour le jeu cette saison, y compris un concert astronomique Travis Scott, qui vient avec son propre ensemble de défis. Si vous avez besoin d’aide pour terminer des missions précédentes, vous pouvez trouver plus de cartes et de guides dans notre résumé des défis de la saison 2 de Fortnite.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.