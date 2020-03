Fortnite perdra-t-il le support de Nvidia GeForce Now? Epic répond

Nvidia GeForce Now continue de parler, car récemment 2K Games a confirmé que ses jeux ne seront plus disponibles sur le service. De plus en plus d’entreprises retirent la prise en charge de leurs titres, les utilisateurs de la plate-forme se demandent donc ce qui arrivera à des jeux aussi populaires que Fortnite.

Tim Sweeney, directeur général d’Epic Games, a parlé en général du service de streaming de Nvidia et de l’avenir de Fortnite sur la plate-forme, où il a actuellement un support. De plus, le manager a révélé ses plans concernant la proposition de Nvidia.

Fortnite perdra-t-il le support de Nvidia GeForce Now?

Contrairement à d’autres sociétés, Epic Games a déclaré que Nvidia GeForce Now est actuellement l’un des services de streaming les plus conviviaux avec les développeurs et les distributeurs. Pour cette raison, Epic Games collaborera sur le projet avec ses jeux et divers titres dans sa boutique.

Sweeney a déclaré qu’ils collaboreraient avec Fortnite et “avec les titres de l’Epic Games Store qui décideraient de participer”. Le manager veut exprimer clairement son goût pour Nvidia GeForce Now, il a donc déclaré que même la boutique exclusive Epic pouvait être au service.

La créatrice a déclaré qu’elle travaillait actuellement à améliorer l’intégration de ses jeux avec Nvidia GeForce Now. Sweeney a également critiqué les entreprises qui ont retiré leurs titres de la plateforme.

“Les sociétés de jeux vidéo qui souhaitent faire passer l’industrie du jeu à un état plus sain pour tous devraient soutenir ce type de service”, a déclaré Sweeney.

C’est le plus convivial pour les développeurs et les éditeurs des principaux services de streaming, sans taxe sur les revenus des jeux. Les sociétés de jeux qui souhaitent faire évoluer l’industrie du jeu vers un état plus sain pour tous devraient soutenir ce type de service!

Le PDG d’Epic Games estime que les services de streaming et de jeux en nuage sont nécessaires pour mettre fin à certains monopoles. Sweeney a mentionné l’infrastructure sur les appareils iOS et Android, où Apple et Google ont des taxes de 30%.

Ainsi, les portes restent ouvertes afin que les titres Epic Games et Epic Games Store soient compatibles avec Nvidia GeForce Now. De plus, tout indique que Fortnite restera actif dans le service indéfiniment, vous pouvez donc continuer à utiliser le potentiel de Nvidia GeForce Now pour profiter de la Battle Royale.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur lui sur cette page.

