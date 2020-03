Fortnite Professional se lance contre les utilisateurs de souris et de clavier

Si le cross-play a réuni les joueurs, cela n’a pas empêché la confrontation de 2 secteurs qui privilégient avant tout leur façon de jouer: ceux qui utilisent la souris et le clavier et ceux qui utilisent le contrôle. Récemment, la communauté Fortnite: Battle Royale a été en conflit à propos de cette situation et un professionnel spécialisé dans l’utilisation du contrôle a lancé une critique sévère contre ceux qui jouent avec des appareils PC.

Un rapport de Fortnite Intel a révélé les critiques lancées par le professionnel Fortnite Bugzvii, récent champion de la Simon Cup, contre les plaintes des utilisateurs de souris et de clavier en raison de la vue assistée dont jouissent les joueurs en console ou qui utilisent le contrôle. . En ce sens, Bugzvii a considéré que ceux qui utilisent la souris et le clavier ont un plus grand avantage dans le Battle Royale car l’utilisation de ces appareils est plus facile et ne nécessite pas autant d’expérience.

Pour prouver son point de vue, le professionnel de Fortnite, qui s’est dit avec peu d’expérience dans l’utilisation de la souris et du clavier, a commencé à jouer à la Battle Royale avec ces appareils et s’est vanté de la façon dont il a éliminé ses rivaux sans avoir une connaissance complète de l’utilisation des clés. À cet égard, il a noté que cela suffisait avec l’avantage que la souris et le clavier permettent de viser et de tirer, ce qui, à son goût, est un plus grand avantage que la vue assistée.

Clowning Kbm Players🤡

Ce n’est pas difficile de viser les gars kbm, si c’est le cas, peut-être que vous devriez tous passer au contrôleur🙃 pic.twitter.com/OtljrrGmmj

– Bugz🎮 (@Bugzvii) 19 mars 2020

Fortnite est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et appareils mobiles. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au succès du titre Epic Games.

