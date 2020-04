Fortnite: Rencontrez TSM EmadGG – ​​La superstar de la soirée d’observation

Emad est devenu un phénomène de fête et une bouffée d’air frais à Fortnite.

La troisième Fortnite Champion Series vient de se terminer au cours du week-end avec une variété de plats à retenir intéressants de la compétition. D’abord et avant tout, la compétition elle-même et ceux qui ont diffusé leurs points de vue en direct ont vu des centaines de milliers de téléspectateurs tout au long du tournoi. Bien que beaucoup de ceux branchés sur le flux Twitch du joueur professionnel Turner “Tfue” Tenney, de nombreux autres joueurs tout au long du tournoi aient reçu une certaine attention, aucun, cependant, ne pouvait rivaliser avec celui d’Emad “EmadGG” Nasif de Team SoloMid et ses divertissantes soirées de visionnage FNCS . Il n’est pas nouveau sur la scène, mais continue de développer son audience et sa base de fans à un niveau astronomique.

Que sont les fêtes de visionnement?

Si vous avez une base de connaissances sur Fortnite concurrentiel, vous comprendrez le but des visites de fêtes. Après la fin de la saison X Fortnite Champion Series, Epic Games a complètement supprimé ses diffusions officielles du tournoi. Les fans et le public occasionnel ont été laissés dans le sillage de ces flux de production élevés, essayant de comprendre comment la communauté collective pourrait mieux regarder les tournois Fortnite compétitifs. La plupart des joueurs sont restés dans leur routine habituelle de diffuser la compétition en direct avec ou sans délai. D’autres ont décidé que tirer des flux de plusieurs joueurs et fournir des commentaires serait divertissant pour le public. Entrez Emad de TSM, qui a rapidement atteint le sommet de l’audience de Twitch au cours des finales FNCS du week-end dernier.

La montée d’Emad

Emad organise des soirées de visionnage depuis un certain temps maintenant, et sa carrière compétitive a pris un siège arrière en conséquence. Sa situation de vie actuelle n’est pas idéale, étant donné qu’il opère régulièrement sur 50 à 60 ping en Floride sur les serveurs NA East. Bien qu’il possède le talent dont il a besoin pour réussir, il trouve difficile de s’engager étant donné l’avenir souvent incertain de Fortnite compétitif. Au lieu de concourir, Emad a diffusé des soirées de visionnage pour les qualificatifs FNCS avec une audience allant de 1K à 15K téléspectateurs à tout moment.

Ces soirées d’observation ont couvert les sept régions compétitives en commençant tôt par l’Océanie et en diminuant généralement autour de la tranche horaire NA Ouest. Ils durent souvent plus de 20 heures et présentent généralement Emad en train de rire des positions malheureuses des joueurs tout en souhaitant que son public aide les joueurs en tapant les chiffres 1 ou 2 dans le chat. La popularité des soirées de visionnement d’Emad a culminé à la fin de la série Fortnite Champion. Il a gagné beaucoup plus de reconnaissance que quiconque aurait pu l’imaginer.

Des dizaines de milliers de spectateurs participent à la finale du FNCS

Comme je l’ai déjà mentionné, Tfue a brisé le nombre de téléspectateurs de Fortnite sur Twitch le week-end dernier, atteignant un sommet à 195 000 téléspectateurs lors des Grand Finals de NA East. Cela peut sembler plus petit en comparaison, mais Emad a culminé à 70 000 téléspectateurs au cours de la même période. La principale différence est que Tfue affiche en moyenne entre 40 000 et 70 000 téléspectateurs sur n’importe quel flux régulier, tandis qu’Emad en moyenne 1 000 à 3 000 téléspectateurs. Ce fut un bond de géant pour Emad, qui s’est vraiment réjoui en ce moment et a même saisi l’occasion avec tous les yeux sur lui pour faciliter son suivi sur Twitter.

Homme de ma parole. Merci pour tout le soutien Gang 💙 pic.twitter.com/B9xDE1AabX – TSM Emad (@EmadGG) 20 avril 2020

Emad a fixé un objectif pour le flux et a conclu un accord avec les téléspectateurs où s’il éclipsait 100 000 abonnés sur Twitter, il sauterait dans une piscine dans sa toute nouvelle tenue de casting aux couleurs vives. Le membre de Team SoloMid a atteint cet objectif et a emboîté le pas à mi-chemin de la finale de la NA West pour clôturer son flux. Emad a pu regarder ses amis proches et les joueurs professionnels Williams «Zayt» Aubin et Rocco «Saf» Morales s’emparer de leur dernier match NA East pour remporter tout le tournoi. Emad a innové dans ce nouveau créneau en tant que lanceur de fortune en utilisant uniquement ce que la plate-forme Twitch lui offre.

Quelle est la prochaine étape pour Emad et les futures compétitions Fortnite

L’histoire est le meilleur indicateur de ce à quoi s’attendre après Epic Games en termes de tournois compétitifs. Les développeurs ont officiellement retardé Fortnite Chapter 2 Saison 3 plus tôt ce mois-ci jusqu’au début juin (). Nous pourrions entraîner un retard similaire pour tous les grands tournois Fortnite. Une situation similaire s’est déroulée après la conclusion de la FNCS dans le chapitre 2 de la saison 1, où les joueurs n’avaient participé à des compétitions de Solo Cash Cup qu’une fois la poussière retombée. Nous pourrions en avoir plus après la fin de la série de champions Fortnite Chapter 2 Saison 2.

Pour Emad, il n’y a pas beaucoup de contenu en cours dans Fortnite d’un point de vue concurrentiel. Il a participé aux Daily Duo Cups avec Saf et son coéquipier organisationnel, TSM Commandment. Une autre montre exceptionnelle d’Emad est ses 20 heures de streaming Solo Cash Cup, où il commence au Moyen-Orient et essaie de gagner de l’argent dans plusieurs régions. Les présentations seront probablement suspendues jusqu’à la prochaine annonce concurrentielle. Malheureusement, cela signifie que nous devrons renoncer à taper 1 ou 2 dans le chat pour tirer la zone pour le streamer qui fonctionne sans délai. Nous ne pouvons qu’espérer que les fans et les téléspectateurs de Fortnite n’oublieront pas le point de vue amusant et unique d’Emad sur les tournois à enjeux élevés.

