Fortnite: Saf quitte les jeux fantômes

La chaussure continue de tomber sur la marque Fortnite de Ghost Gaming alors qu’un autre joueur professionnel a annoncé qu’il quittait l’organisation. Rocco Morales, mieux connu sous le nom de Saf, a passé près de deux ans avec Ghost Gaming et a atteint le sommet de Fortnite compétitif. Saf rejoint désormais Timothy «Bizzle» Miller et Aydan «Aydan» Conrad en tant que troisième joueur cette semaine à quitter l’organisation Ghost.

Semblable aux autres qui sont partis récemment, Saf est allé sur Twitter avec un post Twitlonger indiquant sa décision de devenir un agent libre.

«J’ai décidé de me séparer mutuellement de Ghost Gaming. Je tiens à remercier tout le monde chez Ghost de m’avoir donné une chance au début et de m’avoir aidé à devenir le joueur que je suis aujourd’hui. »

La courte reconnaissance de son départ en dit long sur l’ampleur de la chute de Ghost Gaming au cours des derniers mois. Bien qu’il ne soit pas nécessairement une superstar de Twitch, Saf est fier de sa compétitivité et s’efforce de gagner. Lui et son partenaire duo Williams «Zayt» Aubin restent loin du streaming pour leur donner les meilleures chances de gagner. Cela a fonctionné jusqu’à présent dans Fortnite compétitif, car les deux ont plusieurs victoires et des placements impressionnants à leur actif. Ghost Gaming l’a embauché en août 2018 et est resté avec lui à travers sa croissance significative. Saf laisse un héritage assez long, et il sera étrange de voir la bannière d’une autre organisation attachée à son nom.

Historique de compétition impressionnant de Saf

Nous avons brièvement évoqué le succès de Zayt et Saf depuis la création de Fortnite, mais il y a bien plus encore. Ces deux-là ont commencé à concourir en duo à l’époque des escarmouches d’été, gagnant la première place de la troisième semaine de l’événement. De là, ce duo dynamique a décollé comme une fusée avec une troisième place au WSOE 3 et a remporté le tournoi hors ligne ESL Katowice Royale. Leurs noms sont devenus synonymes les uns des autres lorsqu’ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde de Fortnite et ont pris la quatrième place en finale de New York. En solo, Saf a bien fait en Cash Cups et a terminé deuxième au Secret Skirmish à l’ancien coéquipier de l’organisation Bizzle. Saf porte une flopée de distinctions avec lui, quelle que soit la marque d’esports qui décide de le signer.

Fin d’une époque

Ghost Gaming tend rapidement à ne plus exister en tant qu’organisation dans Fortnite ou tout autre titre d’esports. Depuis janvier, neuf joueurs ont quitté Ghost, dont Aydan et Bizzle. FaZe Clan a rapidement repris Bizzle, et le reste des anciens joueurs de Ghost Gaming sont toujours à la recherche d’une nouvelle organisation. Ayant existé depuis les premiers jours de Fortnite, il semble que la présence de Ghost Gaming dans Fortnite prendra bientôt fin. Un article du Esports Observer a cité le PDG de Ghost, Matt Dillon, disant: «Il y a une possibilité distincte que l’organisation se replie, cependant, nous examinons d’autres options, y compris une vente.»

Après avoir eu un impact considérable sur Fortnite dès les premiers jours, Ghost Gaming n’a jamais vraiment trouvé sa place dans le monde de l’esport. À l’heure actuelle, leur alignement nord-américain ne comprend que Sean après cet récent exode de joueurs.

Kamo, Issa, Trapped et Zarby sont toujours sous la bannière Ghost à l’étranger. Le compte Twitter de l’organisation n’a reconnu le départ d’aucun de ces joueurs. Nous pouvons nous attendre à ce que davantage de choses se développent sur cette histoire dans les semaines à venir. Jusque-là, Saf était devenu l’un des meilleurs agents libres de Fortnite.

