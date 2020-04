Par Lauren Aitken,

Jeudi 30 avril 2020 15:04 GMT

Le premier lot de Fortnite Défis liés à la prolongation de la position géographique ont été divulguées et il y a de quoi vous occuper au cours des prochaines semaines.

Fortnite: Saison 3 a été retardé jusqu’au 4 juin, mais il y a encore beaucoup de nouveau contenu à venir dans la saison 2. Parallèlement à un nouveau mode Spy et Party Royale, de nouveaux défis de prolongation commencent plus tard aujourd’hui et se poursuivront au cours des prochaines semaines.

Il y aura une deuxième série de défis pour les heures supplémentaires qui sortira le 14 mai et nous mettrons à jour cette page avec des guides pour vous aider à les parcourir.

Fortnite: Saison 2 – Défis de prolongation de la domination du lieu

Il y a une nouvelle tournure avec ces défis en ce sens qu’il semble qu’ils seront mis à jour en continu avec plus de niveaux. Avec le Détruisez les gnomes défi, par exemple, vous commencez par détruire trois gnomes avant de passer à la destruction de sept puis quinze gnomes.

Les totaux seront probablement cumulatifs plutôt que de devoir recommencer à zéro, mais cela vous donne quelque chose à faire chaque fois que vous vous connectez, même si c’est un peu répétitif.

Tous ces défis ne seront pas disponibles en même temps, alors revenez bientôt pour plus de guides. Vous pouvez également consulter les dernières rumeurs de la saison 3 ici.

Éliminez le joueur ou les sbires à Pleasant Park

Coffres ouverts verrouillés par un scanner d’identification à la grotte

Jetez des hommes de main par-dessus bord au Yacht

Détruisez les gnomes à Camp Cod ou à Fort Crumpet

Dommages aux joueurs de l’Agence

Récupérez du métal sur Hydro 16 ou Compact Cars

Rechercher des boîtes de munitions à Lazy Lake

Rechercher des coffres à Retail Row

Attraper du poisson au marais Slurpy

Placer le top 10 après l’atterrissage à Dirty Docks

Éliminez les joueurs ou les hommes de main au Rig

Rechercher des boîtes de munitions à Sweaty Sands

Éliminez les joueurs ou les sbires du Shark

Rechercher des coffres à Craggy Cliffs

Placez le top 10 après l’atterrissage à Frenzy Farm

Ramassez du bois à Weeping Woods

Détruisez les ours en peluche à Holly Hedges

Appliquer des boucliers ou guérir à Shanty Town ou The Orchard

Dommages aux joueurs de Salty Springs

Attraper des armes à Misty Meadows

Si vous essayez toujours de relever les défis Midas, vous pouvez consulter notre guide pour savoir où trouver les clés à pipe dorées et la tête de lama doré ici.

le Skin Deadpool est maintenant disponible pour les propriétaires de Battle Pass et vous pouvez suivre tous les derniers défis Deadpool ici.

Vous pouvez consulter notre Guide du défi de Henchman ici, qui vous indique où trouver des sbires, des boss et comment ouvrir les portes et les coffres du scanner d’identification. Vous pouvez également consulter nos guides pour savoir où trouver le phare de Lockie, Apres Ski et Mount Kay, où trouver des passages secrets, des maisons sûres et comment visiter Coral Cove, Stack Shack et Crash Site sans nager en une seule partie.

