Fortnite Saison 2: Guide des emplacements de Lockie’s Lighthouse, Apres Ski et Mount Kay (semaine 1)

La deuxième saison de Fortnite Chapter 2 est maintenant en ligne sur toutes les plateformes, et avec elle vient le premier ensemble de défis de la saison 2. Cette fois-ci, les missions hebdomadaires de Fortnite seront axées sur les nouveaux skins de personnages d’agent que vous pouvez débloquer via le Battle Pass de la saison 2. Le premier ensemble de défis est appelé Briefing de Brutus, et l’une de ses tâches les plus délicates est de atterrir au phare de Lockie, à Apres Ski et au mont Kay. Si vous n’êtes pas sûr de l’emplacement de ces zones, nous avons rassemblé cette carte et ce guide pour vous aider.

Où se trouvent le phare de Lockie, Apres Ski et le mont Kay?

Vous devrez atterrir à trois endroits spécifiques pour relever ces défis. Bien que le défi vous indique les noms des lieux, ils ne sont pas explicitement indiqués sur la carte du jeu, vous pouvez donc avoir du mal à les retrouver si vous n’êtes pas déjà familier avec la disposition de l’île. Heureusement, les trois sont assez faciles à trouver.

Le phare de Lockie se trouve sur la partie la plus au nord de la carte, dans la grille C1. Apres Ski est à l’extrémité opposée de l’île; vous le trouverez au sommet d’une montagne au sud-ouest de Misty Meadow, dans la grille E8. Le mont Kay est relativement proche; il est situé dans la grille G7. Nous avons mis en évidence l’emplacement des trois emplacements sur la carte ci-dessous.

Carte des emplacements de Lockie’s Lighthouse, Apres Ski et Mount Kay

Comment terminer le défi

Maintenant que nous savons où se trouvent les trois sites, le défi sera en fait assez facile à relever. Tout ce que vous avez à faire est d’atterrir dans l’une des zones après avoir sauté du bus de combat, puis de terminer le tour ou d’être éliminé, de sauter dans un autre match et de répéter le processus jusqu’à ce que vous ayez atterri aux trois. Une fois cela fait, le défi sera terminé.

Les défis ne sont pas les seules choses qui ont changé dans la saison 2 de Fortnite Chapter 2; Epic a également apporté une multitude de modifications au gameplay et introduit une variété de nouvelles zones sur la carte. Vous pouvez rattraper tout ce qui est nouveau dans Fortnite Chapter 2 Season 2 dans notre tour d’horizon.

Now Playing: Fortnite Chapter 2 – Season 2 – Bande-annonce officielle du gameplay du Battle Pass

